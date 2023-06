ഇത് അപൂർവം; ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ മലയാളി യുവാവിന് 85 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം

ബൈക്കിന്റെ പിൻസീറ്റിലിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ അപകടം സംഭവിച്ച് അരയ്ക്കു താഴെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യാത്രികന് 85 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം. കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയായ ക്രിസ്റ്റിക്കാണ് എറണാകുളം മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധി താങ്ങായത്. അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ച പരുക്കിന് ഇത്രയും തുക നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്.

2020 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു അപകടം. അന്ന് ക്രിസ്റ്റിക്ക് 21 വയസായിരുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിലായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിയുടെ ജീവിതം താളം തെറ്റിച്ച അപകടം നടന്നത്. ക്രിസ്റ്റി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിരെ വന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ നിന്നു തെറിച്ചു വീണ ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരയ്ക്കു താഴെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.

ക്രിസ്റ്റിയുടെ പ്രായവും പരുക്കിന്റെ വ്യാപ്തിയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്ര വലിയൊരു തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി കോടതി വിധിച്ചതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ബി.എസ് സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ടാറ്റ എ.ഐ.ജി. ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയോട് 68,09,276 രൂപയും പലിശയും നൽകാനായിരുന്നു കോടതി വിധി. പലിശയടക്കം 85 ലക്ഷം രൂപ പരാതിക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വിധി വന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭിഭാഷകരായ ആഷ്ലി ജോൺ, രേഷ്മ രമണൻ, രഞ്ജന വി, അനുശ്രീ സി.എസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അഡ്വ.ബി.എസ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേസിൽ ക്രിസ്റ്റിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായത്.

ബൈക്കിന്റെ ബുക്കും പേപ്പറും കൃത്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടും പൂർണ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണ് ക്രിസ്റ്റിക്ക് അനുകൂലമായതെന്ന് അഡ്വ. സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ബൈക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് 2019 മുതൽ സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലരും ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുക. ബാക്കി നാലു വർഷത്തേക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷൂറൻസും എടുക്കും. റോഡിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിറക്കാൻ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷൂറൻസ് മതിയാകും. എന്നാൽ അപകടങ്ങൾ നടന്നാൽ ഓടിക്കുന്നവർക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും കൃത്യമായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കോംപ്രിഹൻസീവ് (Comprehensive) ഇൻഷുറൻസ് കൂടിയേ തീരു.

