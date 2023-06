പോയകാലത്തെ സ്വപ്‌ന വാഹനത്തിന് ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്തു നല്‍കുകയാണ് മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ്. 1960കളിലും 1970കളിലും മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് സജീവമായി അവതരിപ്പിച്ച സ്‌പോര്‍ട് കാര്‍ കണ്‍സെപ്റ്റ് വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവനാണ് പുതിയ കരുത്തില്‍ പുനര്‍ജനിക്കുന്നത്. സി111നെ വൈദ്യുതി ഇന്ധനമാക്കുന്ന ആഡംബര വാഹനമായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് നല്‍കുന്നത്.

പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുമുമ്പ് മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ച C111 രൂപകല്‍പനയില്‍ ആകര്‍ഷകമായ കാറായിരുന്നു. C111നെ രൂപമാറ്റം വരുത്താതെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി ഒരു ഓള്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായി അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നാണ് മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് ചീഫ് ഡിസൈന്‍ ഓഫീസര്‍ ഗോര്‍ഡെന്‍ വാഗ്‌നെര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

റെസിങ് കാറുകള്‍ക്ക് സമാനമായ രീതിയില്‍ പരമാവധി തറയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള രൂപകല്‍പനയായിരുന്നു വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവന്റേത്. ആകെ 1170 എംഎം മാത്രമായിരുന്നു ഈ കാറിന്റെ ഉയരം. മുന്‍വശം താഴ്ന്നതും പിന്‍ഭാഗം ഉയര്‍ന്നതുമായ ഡിസൈന്‍. ഒപ്പം മുകളിലേക്കു തുറക്കാവുന്ന രണ്ടു ഡോറുകളും തുറന്നിരിക്കുമ്പോള്‍ ചിറകടിച്ചുയരാന്‍ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയോടായിരുന്നു വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവന് കൂടുതല്‍ രൂപ സാദൃശ്യം.

രണ്ടു പേര്‍ക്കു സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവന്റെ ഉള്‍ഭാഗം ലളിതമായ രീതിയിലാണ് രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോര്‍മുല വണ്‍ കാറിനു സമാനമായ ബക്കറ്റ് സീറ്റായിരുന്നു വാഹനത്തിന് നല്‍കിയിരുന്നത്. സ്റ്റിയറിങ് അടക്കമുള്ളവ യാത്രികരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നീക്കാനും സാധിക്കും.

ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി അനുഭവവും പുതിയ വാഹനത്തില്‍ മെഴ്‌സിഡീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാജിക് ലീപ് 2 എആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വഴി ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൂടി സഹായത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് അറിയാനാവുമെന്നാണ് മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ അവകാശവാദം. ഇത് ഡ്രൈവിങ്ങില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സംവിധാനമായിരിക്കും ഇത്.

യാസയുടെ രണ്ട് ആക്‌സിയല്‍ ഫ്‌ളക്‌സ് ഇലക്ട്രിക്ക് മോട്ടോറുകളായിരിക്കും വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവന്റെ കരുത്ത്. ഒരു ഹൈ പെര്‍ഫോമെന്‍സ് ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ തന്നെയാണ് മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് നിര്‍മിക്കുക. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം ഭാരമുള്ള ആക്‌സിയല്‍ ഫ്‌ളക്‌സ് മോട്ടോറുകളായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല റേഡിയല്‍ ഫ്‌ളക്‌സ് മോട്ടോറിന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതിയെന്നതും വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്കും ഡിസൈനര്‍മാര്‍ക്കും അനുഗ്രഹമാണ്.

മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സിന്റെ മരീന്‍ഫെല്‍ഡെ പ്ലാന്റിലായിരിക്കും ആക്‌സിയല്‍ ഫ്‌ളക്‌സ് മോട്ടോറുകള്‍ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക. ഭാവിയിലെ മെഴ്‌സീഡസിന്റെ ഹൈ പെര്‍ഫോമെന്‍സ് കാറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഈ പ്ലാന്റിന് സവിശേഷ പ്രാധ്യമുണ്ട്. നിലവില്‍ ഒരു ആശയമായി അവതരിപ്പിച്ച വിഷന്‍ വണ്‍ ഇലവന്റെ നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

