മോഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് വാഹനം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്. എൻജിൻ ഇമ്മോബിലൈസർ പോലുള്ള സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഈ കാലത്തും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാർ മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ വിഡിയോ കാട്ടിത്തരുന്നത്. കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് മോഷ്ടാക്കളും ഹൈടെക് ആകുന്നു. വെറും 2 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിലാണ് മോഷ്ടാവ് ഒരു എസ്‍യുവിയുമായി കടന്നുകളഞ്ഞത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപൂരിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ എത്തിയ മോഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാൾ വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തു കയറി. ഡോർ തുറന്നതുമുതൽ ഹസാഡ്‌ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നു വകവയ്ക്കാതെ മോഷ്ടാവ് കാറുമായി കടന്നുകളയുകയാണ്. സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നു മനസിലായത്.

എൻജിൻ ഇമ്മൊബിലൈസറുള്ള വാഹനങ്ങൾപോലും മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്നുണ്ട്. വാഹന മോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇമ്മൊബിലൈസറിന്റെ ദൗത്യം. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റ് താക്കോലുകളോ സൂത്രവിദ്യകളോ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ വെഹിക്കിൾ ഐഡിന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (വിഐഎൻ) സംഘടിപ്പിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എൻജിൻ ഇമ്മൊലിലൈസറെ ഒർജിനൽ കീയാണെന്ന് തെറ്റുധരിപ്പിച്ചാണ് മോഷണം നടത്തുന്നത്.

