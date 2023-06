പാർക്കിങ് ഫൈൻ കൊടുത്തു മുടിഞ്ഞു, വീടിന്റെ ടെറസിൽ കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് യുവാവ്

പാർക്കിങ്ങിന് പിഴകൊടുത്തു മടുത്ത യുവാവ് തന്റെ 2 വാനുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് വീടിന്റെ ടെറസിൽ. തായ്‌വാനിലെ തായ്‌ചുങ്ങിലെ നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ടിലെ ഡോങ്‌ഗുവാങ് രണ്ടാം സ്ട്രീറ്റിലാണ് സംഭവം. സിവിൽ എൻജിനീയേറായ യുവാവാണ് ഈ കടുംകൈ ചെയ്തത്. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ രണ്ടു വാനുകൾ രണ്ടു വർഷമായി റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സമീപവാസികൾക്ക് പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ പണി ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാനുകൾക്ക് 2023ൽ പുതിയ പാർക്കിങ് സ്പോട് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും അവിടുന്നും മാറ്റേണ്ടിവന്നു. തുടർന്നാണ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഒന്ന് കൃത്യമായി ടെറസിൽ ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കുറച്ചുഭാഗം പിന്നിലേക്ക് തള്ളിയാണ് നിന്നിരുന്നത്.

അയൽവാസികള്‍ ഇതു ശ്രദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തായ്‌ചുങ് അർബൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബ്യൂറോയിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസും നഗരസഭ അധികൃതരുമെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും നിയമലംഘനമൊന്നും നടത്തിയില്ലെന്ന് നിലപാടിലായിരുന്നു യുവാവ്. കോൺക്രീറ്റും ഇരുമ്പും കൊണ്ട് നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിന് വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. എങ്കിലും അയൽവാസികളുടേയും മറ്റും പൊതു സുരക്ഷയെ കരുതി വാഹനങ്ങൾ ടെറസിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

