വാഹനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്. നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉരുണ്ടു നീങ്ങാതെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് വിഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് കേരളാ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടാത്ത വാഹനം പിന്നോട്ട് ഉരുളുന്നതു കാണാം.

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

ഉരുണ്ടു മാറിയ ദുരന്തം

കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന ചട്ടം 96 പ്രകാരം മോട്ടർ സൈക്കിളുകൾ, മൂന്നു ചക്രമുള്ള ഇൻവാലിഡ്കാര്യേജ്, റോഡുറോളർ എന്നിവയ്ക്ക് ഒഴികെ സർവീസ് ബ്രേക്ക് കൂടാതെ പാർക്കിങ്ങ് ബ്രേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്നാൽ പാർക്കിങ്ങ് ബ്രേക്ക് അഥവാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അശ്രദ്ധയോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പല വാഹനങ്ങളിലും ഇത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാറില്ല. കാറുകളിൽ അവയുടെ പൊട്ടിയ കേബിൾ മാറ്റാൻ പോലും മടി കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൃത്യമായി മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ മുഴുവനായി വലിച്ചാൽ പോലും വാഹനം ലോക്കായി നിൽക്കാത്ത കാറുകളുണ്ട്. വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിക്കണം എന്ന സാമാന്യബോധം പോലും പലർക്കുമില്ല. ഒരു കാരണവശാലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണിത്. നിരപ്പായ പ്രതലത്തിൽ വാഹനം ഉരുണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന തെറ്റായ ധാരണ വേണ്ട. എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണ് ഈ ചെറിയ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടു ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ ആണിത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതിനു ശേഷം, പിന്നോട്ടു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറോ മുന്നോട്ടു ചരിഞ്ഞ പ്രതലമാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറോ ഇടണം. ചെരിഞ്ഞ പ്രതലമാണെങ്കിൽ ടയർ ഒരു കട്ട വച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.

ചെറിയ അശ്രദ്ധ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്കും കുറ്റബോധത്തിലേക്കും തള്ളി വിട്ടേക്കാം.

ശ്രദ്ധിക്കാം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ

∙ ഒതുക്കി നിർത്തിയശേഷം ആദ്യം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടണം.

∙ ഓട്ടമാറ്റിക് ഗിയർ വാഹനങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചായിരിക്കും. വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പാർക്ക് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം നിർബന്ധമായും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക.

∙ അധിക സുരക്ഷയ്ക്കായി മാനുവൽ വാഹനങ്ങൾ ഗിയറിൽ ഇടാം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാം.

(കയറ്റത്തിലാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, ഇറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ).

∙ എൻജിൻ ഓൺ ആയ അവസ്ഥയിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആണെങ്കിലും വാഹനത്തിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.

∙ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വാഹനം മുന്നിലേക്കു നീങ്ങുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ പിന്നാലെ ഓടാനോ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കും.

English Summary: MVD share an accident video, Use of vehicle hand Break