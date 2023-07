ഇനി ആ പേടിസ്വപ്നം വേണ്ട; ഗതാഗത കുരുക്കില്‍ കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ കുതിച്ചെത്തും ജാം ബസ്റ്റിംങ് സർവീസ്

രണ്ടു കോടിയിലേറെ മനുഷ്യര്‍ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തെ വന്‍ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ബീജിംങ്. ഇവിടെയുള്ളവരുടെ പ്രധാന പേടി സ്വപ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് ഗതാഗത കുരുക്കാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്കില്‍ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒന്നു രക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കരുതാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഗതാഗതകുരുക്കില്‍ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ജാം ബസ്റ്റിംങ് എന്ന പേരില്‍ പുതിയൊരു സര്‍വീസ് തന്നെ ബീജിംങില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 60 ഡോളര്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഏതു ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാഗ്ദാനം



വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള നഗരവല്‍ക്കരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ അതിനനുസരിച്ച് വികസിക്കാത്തതുമാണ് ബീജിംങിന്റെ പേടി സ്വപ്‌നമാക്കി ഗതാഗത കുരുക്കിനെ മാറ്റിയത്. വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയര്‍ന്നതിന് അനുസരിച്ച് റോഡ് സൗകര്യം വിപുലപ്പെട്ടില്ല. മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും വരെ നീണ്ട ഗതാഗത കുരുക്കുകള്‍ ചൈനയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു വശവും മലകളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രവും ബീജിംങിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.

ജാം ബസ്റ്റിംങ് സര്‍വീസ് പ്രധാനമായും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നീണ്ട ഗതാഗത കുരുക്കുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ് ജാം ബസ്റ്റിംങ് സര്‍വീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. ഗതാഗത കുരുക്കില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെത്തുന്നവര്‍ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേഗത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നു.

സമാനമായ സേവനം 2015ലും ബീജിംങില്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഡിങ്ഡിങ് യൂചെ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന് പേരിട്ടത്. ബൈക്കിലെത്തുന്നവര്‍ കാറിലുള്ളവരെ ഗതാഗത കുരുക്കുകളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതും ബൈക്കിലെത്തുന്നവരില്‍ ഒരാള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ കാര്‍ ഡ്രൈവു ചെയ്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുമായിരുന്നു സേവനം. അന്ന് 65 ഡോളറാണ് ഒരു ട്രിപ്പിന് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ആവശ്യക്കാര്‍ കുറവായതുകൊണ്ടും കാറിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ സേവനം അധികകാലമുണ്ടായില്ല.

സമാനമായ സര്‍വീസ് ഷാന്‍ഡോങ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജിനാനില്‍ വിജയകരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് മാധ്യമമായ ഗുവാങ്‌സു ഡെയ്‌ലിയാണ് ഇതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്. ജിനാനിന്റെ ചുവടു പിടിച്ച് ബീജിംങിലും പുനരാരംഭിച്ച ഗതാഗത ഗുരുക്കില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇത്തവണ വിജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



