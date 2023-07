നാല് വേരിയന്റുകൾ, അടിപൊളി ഫീച്ചറുകൾ; സിംപിൾ ആന്റ് പവർഫുളാണ് ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്!

ഹോണ്ടയുടെ ചെറു എസ്‍യുവി എലിവേറ്റിന് നാലുവകഭേദങ്ങളുണ്ടാകും. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എസ്‌വി, വി, വിഎക്സ്, ഇസഡ് എക്സ് എന്നീ വകഭേദങ്ങളിൽ പുതിയ വാഹനം എത്തും. എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകളാണ് ഈ വകഭേദങ്ങളിലുണ്ടാകുക എന്ന വിവരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

എസ്‍വി

അടിസ്ഥാന വകഭേദമായ എസ്‍‌‌വിയിൽ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, എൽഇഡി ടെയിൽലാംപ്, ഹോണ്ടയുടെ സ്മാർട്ട് എൻട്രി സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയ എൻജിൻ പുഷ് ബട്ടൻ സ്റ്റാർട്ടർ, പിഎം 2.5 ക്യാബിൻ എയർഫിൽറ്ററോടു കൂടിയ ഓട്ടോ എസി, ബീജ് ഫാബ്രിക് അപ്ഹോൾസറി, 16 ഇഞ്ച് വീലുകൾ, 60:40 അനുപാതത്തിൽ മടക്കാവുന്ന പിൻനിര സീറ്റ്, ഡ്യുവൽ എസ്ആർഎസ് എയർബാഗ് എന്നീ ഫീച്ചറുകളുണ്ട്.

വി

രണ്ടാമത്തെ വകഭേദമായ ‘വി’യിൽ എസ്‌വിയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ കൂടാതെ എട്ട് ഇ‍‍ഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിങ് അഡ്വാൻസിന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയിൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും നാല് സ്പീക്കറുകളും വയർലെസ് കാർപ്ലെ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ഹോണ്ട കണക്റ്റ്, മൾട്ടി ആംഗിൾ റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ, സ്റ്റിയറിങ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ എന്നിവയുണ്ട്.

വിഎക്സ്

വൺടച്ച് ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, 17 ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറ, വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജർ, എൽഇഡി പ്രൊജക്റ്റർ ഫോഗ്‌ലാംപ്, 6 സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

ഇസഡ് എക്സ്

ഏറ്റവും ഉയർന്ന വകഭേദമായ ഇസഡ് എക്സിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഫീച്ചർ ഹോണ്ട സെൻസ് എന്ന എഡിഎസ് ടെക്നോളജിയാണ്. കൂടാതെ സൈഡ്, കർട്ടൻ എയർബാഗുകൾ,10.25 ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിങ് അഡ്വാൻസിഡ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയിൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, എട്ട് സ്പീക്കറുകൾ, ലതറേറ്റ് അപ്ഹോൾസറി, സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ഡാഷ്ബോർഡ്, ഡോർട്രിം, ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഇന്റേണൽ റിയർവ്യൂ മിറർ, ക്രോം ഡോർഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

ബുക്ക് ചെയ്യാൻ 21000 രൂപ

പുറത്തിറക്കലിന് മുന്നോടിയായി വാഹനത്തിന്റെ പ്രീ ബുക്കിങ് ഹോണ്ട ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 21000 രൂപ നൽകി വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. വാഹനത്തിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 11 ലക്ഷം രൂപമുതലായിരിക്കും വില എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എസ്‌യുവി വിപണിയിലേക്കുള്ള വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യം വച്ചെത്തിക്കുന്ന എലിവേറ്റിന്റെ ഗ്ലോബൽ അൺവീലിങ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് മിഡ്സൈസ് എസ്‌യുവി ഹോണ്ട ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭീമനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയുമാണ് ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്.

ഡിസൈൻ

ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് പുതിയ ഹോണ്ട എലിവേറ്റും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിപ്പിക്കൽ ഹോണ്ട കാറാണ് എലിവേറ്റ്. മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രിൽ നല്ല കനമുള്ളതാണ്. മനോഹരവും കനം കുറഞ്ഞതുമായതാണ് ഹെഡ്‌ലാംപും ടെയിൽ ലാംപും. എലിവേറ്റിന് 4.2 മീറ്റർ നീളവും 1.65 മീറ്റർ ഉയരവും 1.79 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. 220 എംഎം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്.

എൻജിൻ

ഹോണ്ടയുടെ 1.5 ലീറ്റർ ഐവിടെക് ഡിഒഎച്ച്സി എൻജിനാണ് എലിവേറ്റിന്റെ ഹൃദയം. 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ, 7 സ്പീഡ് സിവിറ്റി ഗിയർബോക്സുകളുമായി വാഹനമെത്തും. എൻജിൻ 121PS കരുത്തും 145.1 ടോർക്കും ഉൽപാദിപ്പിക്കും. അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലിവേറ്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഹോണ്ട പറയുന്നു. നിലവിൽ സെഡാനുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നത്.

English Summary: Honda Elevate SUV Variants and Features Leaked Ahead of Launch in India