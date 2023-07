40 കി.മീ മൈലേജുമായി എത്തുമോ സ്വിഫ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ്

ഇന്ധനക്ഷമത എല്ലാക്കാലത്തും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. സുരക്ഷയും ഫീച്ചറുകളുമെല്ലാം പുതുതലമുറ ഉപഭോക്താക്കൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈലേജിന്റെ തട്ട് താണു തന്നെ ഇരിക്കും. ഡീസൽ എൻജിൻ പിൻവലിച്ചത് മൈലേജിന്റെ ‘വലുപ്പം’ കുറച്ചെങ്കിലും ലീറ്ററിന് 27.97 കിലോമീറ്ററുമായി എത്തിയ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഇന്ധനക്ഷമതയെ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിപ്പിച്ചു.

‌‌നിലവിൽ 1.5 ലീറ്റർ എൻജിനിലാണ് ഹൈബ്രിഡ് വിറ്റാര പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ഒറ്റ മോഡലുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് മാരുതിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഹൈബ്രിഡിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡുമായി മാരുതി സുസുക്കി എത്തിയേക്കും.

New Swift Render Image, Courtsy: bestcarweb.jp

കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ മോഡലുകൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 1.2 ലീറ്റർ മൂന്നു സിലിണ്ടർ എൻജിനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഘടിപ്പിക്കുക. ചെറു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിയാലും ചെറു ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകുമെന്നാണ് മാരുതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2024ൽ മാരുതി ഹാച്ച്ബാക്ക് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലീറ്ററിന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററിൽ വരെ ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്ന എൻജിനുമായിട്ടായിരിക്കും പുതിയ കാർ എത്തുക. നിലവിലെ സ്വിഫ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നു മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധികം വില മാത്രമേ ഹൈബ്രിഡിനുണ്ടാകൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സ്വിഫ്റ്റിന് ശേഷം ഡിസയർ, ബലേനൊ തുടങ്ങിയ കാറുകളിലും ഈ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ ലഭിക്കും.

Image Source

English Summary: Next Gen Maruti Suzuki Swift To Get 40 Kpl Strong Hybrid Engine