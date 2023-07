വിമാനയാത്രയിൽ ലൈറ്റർ അനുവദനീയമോ? നിരോധിത പട്ടിക അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജിൽ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഊർജിതമാക്കുന്നു. ഇ-സിഗരറ്റുകൾ, ലൈറ്ററുകൾ, കീടനാശിനികൾ തുടങ്ങി കൊപ്ര വരെയുള്ള നിരോധിത വസ്തുക്കൾ യാത്രക്കാരുടെ ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇൻ-ലൈൻ റിമോട്ട് ബാഗേജ് സ്ക്രീനിങ് സൗകര്യം, ബാഗേജിലെ അത്തരം നിയന്ത്രിത ഇനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, സുരക്ഷാ നിയന്ത്രിത ഇനങ്ങൾ ബാഗേജിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒഴിവാക്കണം. ഈ പ്രക്രിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും യാത്രക്കാർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വിമാനം വൈകാൻ വരെ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.



ബാഗേജ് സ്ക്രീനിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി എക്സ്‌റേ മെഷിൻ.

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, രാജ്യാന്തര ടെർമിനലിൽ 1012 ബാഗുകളിലാണ് നിരോധനമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മേയിൽ ഇത് 1201 ആയി ഉയർന്നു. ജൂണിൽ 1135 ബാഗുകളിൽ നിന്ന് നിരോധിത വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്തു. പ്രതിദിനം ശരാശരി 30 ലധികം ബാഗുകളിലാണ് തുറന്നു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതായി വരുന്നത്. ബാറ്ററികളും പവർ ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഇനങ്ങൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി (ബിസിഎഎസ്) ക്യാബിൻ ബാഗേജായി കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇ-സിഗരറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുരുക്കം ചില വസ്തുക്കളെ പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ വിമാനയാത്രയിൽ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ

ലൈറ്റർ, തീപ്പെട്ടി, കൊപ്ര, ഇ-സിഗരറ്റ്, കീടനാശിനി, കർപ്പൂരം, സ്പ്രേ പെയിന്റ്, കുരുമുളക് സ്പ്രേ, പടക്കങ്ങൾ, ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ തുടങ്ങിയവ.

∙ ക്യാബിൻ ബാഗേജിൽ മാത്രം കൊണ്ടു പോകാവുന്നവ

ബാറ്ററി, പവർ ബാങ്ക്, ലാപ്‌ടോപ്പ്- ക്യാമറ-മൊബൈൽ ബാറ്ററി, ഡ്രൈ ഐസ്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ (5 കിലോ വരെ)

∙ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജിൽ മാത്രം കൊണ്ടു പോകാവുന്നവ

ആയോധനകല ആയുധങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പൊടികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടം, മൂർച്ചയുള്ള ഇനങ്ങൾ, കയർ, ലഗേജ് ചെയിനുകൾ, എണ്ണ (പരമാവധി 5 ലീറ്റർ), തെർമോമീറ്റർ (ഒരെണ്ണം മാത്രം).

