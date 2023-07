സാധാരണക്കാർ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ പെറ്റി, എന്നാൽ പൊലീസ് വാഹനമായാലോ? വിഡിയോ

ഡൽഹിയിൽ വൺവേ തെറ്റിച്ച് എതിർദിശയിലുടെ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ച് ആറു പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. ഹൈവേയിൽ എതിർദിശയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം അപകടകരമാണെന്ന ബോധവത്കരണം നടത്തിയും കുറ്റക്കാർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചും വേണം ഈ പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കാൻ. എന്നാൽ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട പൊലീസ് തന്നെ നിയമം തെറ്റിച്ചാലോ?

അത്തരത്തിലൊരു വിഡിയോയാണ് ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് പറത്തുവരുന്നത്. ഈ ആദ്യം വർഷം മാർച്ചിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ഡൽഹി അപടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.ദേശീയ പാതയിൽ ഫ്ലൈ ഓവറിലാണ് ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ വാഹനം, നിയമം തെറ്റിച്ച് എതിർദിശയിൽ വന്നത്. ഇടതുവശത്തെ ലൈനിലൂടെ വന്ന പൊലീസ് വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്.

വാഹനത്തിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചയാൾ നിയമലംഘനം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടി എടുത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ട പൊലീസ് തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യും എന്നാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്.

English Summary: Haryana Police’s Innova driving on wrong way on National Highway