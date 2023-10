സണ്ണി വീണ്ടും വരുന്നു, ഇത്തവണ ഇലക്ട്രിക് രൂപത്തിൽ

തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള മറ്റൊരു വജ്രായുധം കൂടി വിപണിയില്‍ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബജാജ്. ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ നിരത്തുകളില്‍ പാറി പറന്നു നടന്നിരുന്ന സണ്ണി പുതിയ രൂപത്തില്‍ വരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. വൈദ്യുതി സ്‌കൂട്ടറായാണ് സണ്ണിയുടെ പുതിയ വരവ്. പുണെയില്‍ സണ്ണിയുടെ വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടര്‍ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു.

1990കളില്‍ തരംഗമായാണ് ടു സ്‌ട്രോക് സ്‌കൂട്ടറായ ബജാജ് സണ്ണിയുടെ ആദ്യ വരവ്. സച്ചിന്‍ മോഡലായെത്തിയ സണ്ണിയുടെ പരസ്യം തൊണ്ണൂറുകളിലെ കുട്ടികള്‍ മറക്കാനിടയില്ല. 60 സിസിയില്‍ ചെറു സ്‌കൂട്ടര്‍ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു സണ്ണിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. രൂപത്തിലും പ്രകടനത്തിലും പഴയ സണ്ണിയുടെ വഴിയില്‍ തന്നെയാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമെന്നാണ് സൂചന.

വട്ടത്തിലുള്ള ഹൈഡ്‌ലാംപും, വീതിയേറിയ മുന്‍ഭാഗവും മെലിഞ്ഞ ഫ്‌ളോര്‍ബോര്‍ഡും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിന്‍ലാംപുകളുമെല്ലാം പുതിയ വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടറിലുമുണ്ട്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാള്‍ കാലുവെക്കുന്ന ഭാഗത്തായാണ് പഴയ സണ്ണിയുടെ സ്‌പെയര്‍ വീല്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. ഈ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ സണ്ണിയില്‍ ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന വാഹനമായതിനാല്‍ തന്നെ വിപണിയിലിറങ്ങുന്ന മോഡലില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നേക്കാം.

നിലവില്‍ ബജാജ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഏക വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടര്‍ ചേതക്കാണ്. ഇത് പ്രീമിയം സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്നതാണ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറവു വിലയുള്ള വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടര്‍ എന്ന നിലയിലാവും ബജാജ് സണ്ണിയുടെ വൈദ്യുത രൂപത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക. ബജാജ് ചേതക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് സണ്ണിയെ നിര്‍മിക്കുക.

ഡെക്‌സ് ജിആര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന യുളു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തന്നെയാവും സണ്ണിയിലും ഉപയോഗിക്കുക. നിലവില്‍ യുളു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി മണിക്കൂറില്‍ 25 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍ സണ്ണി പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നതിനിടെ മണിക്കൂറില്‍ 40-50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വരെ ഓടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം യുളു ആയാല്‍പോലും വേഗതയില്‍ കുറവു വരാനിടയില്ല. ബാറ്ററി ഊരിയെടുക്കാവുന്ന ബജാജിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടറാവാനുള്ള സാധ്യതയും സണ്ണിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ സണ്ണിയുടെ വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടറിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ബജാജ് തന്നെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

