ഇലക്ട്രിക് കാർ നിങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമോ? സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉടമ!

ജോലികഴിഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡുകാരനായ ബ്രയാന്‍ മോറിസണ്‍. തന്റെ പുതിയ ഇവിയിലായിരുന്നു യാത്ര. ഗ്ലാസ്‌ഗോവിന് സമീപത്തെ കിര്‍കിന്‍ടിലോച്ചില്‍ വച്ച് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടും തന്റെ കാര്‍ നില്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസിലായി. മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വാഹനം റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിയറിങ്ങിലോ ആക്‌സിലറേറ്ററിലോ ബ്രേക്കിലോ ഒന്നും ബ്രയാന് നിയന്ത്രണമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കാര്‍ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് 53കാരനായ ബ്രയാന്‍ മോറിസണ്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

സംഭവിച്ചത് എന്ത് ?

ചലിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുള്ള വ്യക്തിയായതിനാല്‍ ഡോര്‍ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയെന്നത് ബ്രയാന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിക്കു ശേഷമായിരുന്നതിനാല്‍ റോഡില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ നന്നേ കുറവായിരുന്നുവെന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ആശ്വാസം. ബ്രേക്ക് പാഡുകള്‍ ഞരങ്ങുന്നതു പോലുള്ള ശബ്ദം വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നു പുറത്തു വന്നിരുന്നുവെന്നും ബ്രയാന്‍ പറയുന്നു. ആക്‌സിലറേറ്ററില്‍ നിന്നു പൂര്‍ണമായും കാലെടുത്തിട്ടും വാഹനം അതേ വേഗത്തില്‍ മുന്നോട്ടു പോയതോടെ ബ്രയാന്‍ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടു.

മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗം!

മണിക്കൂറില്‍ 50 കിലോമീറ്ററെന്നത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലാണെങ്കില്‍ പോലും റോഡിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളിലോ വഴിയാത്രക്കാരിലോ തന്റെ കാര്‍ ഇടിക്കുമോ എന്നതായി പിന്നെ ബ്രയാന്റെ ആശങ്ക. ഒടുവില്‍ അടിയന്തര സഹായത്തിന് 999ല്‍ വിളിച്ചു. സ്വന്തം കാറിലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായെന്നും വാഹനം മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ബ്രയാന്‍ പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവര്‍ക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചത്. ആദ്യം അന്തിച്ചു പോയെങ്കിലും 999 അടിയന്തര സഹായം വഴി പൊലീസുകാര്‍ ബ്രയാന്റെ വാഹനത്തിന് അടുത്തെത്തി.

മൂന്നു പൊലീസ് വാഹനങ്ങളാണ് അപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രയാന്റെ വാഹനത്തിനു സമീപത്തെത്തിയത്. രണ്ടെണ്ണം മുന്നിലും ഒരെണ്ണം പിന്നിലുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊലീസ് വാഹനം ബ്രയാന്റെ വൈദ്യുത കാറിനു സമാന്തരമായി എത്തി നിങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതനാണോ എന്നു ചോദിച്ചു. 'അല്ല, അല്ല, എനിക്കു കാര്‍ നിര്‍ത്താനാവുന്നില്ല' എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു ബ്രയാന്‍.

പൊലീസ് കാർ ഇടിപ്പിച്ചു നിർത്തി

വാഹനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കീ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാന്‍ പൊലീസുകാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്‌തെങ്കിലും ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ പൊലീസിനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴേക്കും വാഹനം ഒരു റൗണ്ട് എബൗട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ കാറിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറില്‍ 25 കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് മുന്നിലെ പൊലീസ് വാനിലേക്ക് ബ്രയാന്റെ കാര്‍ ഇടിച്ചു നിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതല്‍ അപകടങ്ങളോ പരുക്കുകളോ ഇല്ലാതെ കാറുടമയെ ആദ്യമായി സ്വന്തം കാര്‍ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം അവസാനിച്ചു.

ഈ സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ ഔദ്യോഗിക കാരണം എന്താണെന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വാഹനത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിനു പോലുമുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല. സംഭവത്തിനു ശേഷം മോറിസന്റെ കാര്‍ പൂര്‍ണ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡിനു പുറമേ മോറിസന്റെ കാറിന്റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

