ഇ–സ്കൂട്ടറുകളിലെ ടെക്കിയായ ഓല എസ് 1 പ്രോയിലെ ഡിജിറ്റൽ വിശേഷങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കീ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ. അയ്യോ... കീ എടുക്കാൻ മറന്നു എന്നതൊക്കെ പഴങ്കഥയായി. ഓല സ്കൂട്ടറിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിശദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ടെക്കി ആരെന്നു ചോദിച്ചാൽ കണ്ണുംപൂട്ടി പറയാം അത് ഓല ആണെന്ന്. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഓല സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നതും. കീ എന്നൊരു സംഭവമേ ഇല്ല. നൂറുകൂട്ടം പാസ്‌വേഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്കൂട്ടറിന്റെയും ഓർത്തുവയ്ക്കണമെന്നു മാത്രം.

ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ

വലതു ഹാൻഡിലിലുള്ള പവർസ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ തെളിയും. 7 ഇഞ്ചിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ. 3 ജിബി റാം. മൊബൈൽ തുറക്കാൻ പാസ്‌വേഡ് കൊടുക്കുന്നതുപോലെ 6 അക്ക നമ്പർ നൽകുക. സ്കൂട്ടർ അൺലോക്ക് ആയി. ഫോൺ വഴിയും സ്കൂട്ടർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം പാർക്ക് മോഡിലായിരിക്കും. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയാലേ സ്കൂട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റൂ. ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു പവർ ബട്ടൻ (ചുവന്ന ഡോട്ട് ഉള്ളത്) അമർത്തിയാൽ ഓടാൻ റെഡി. ചുമ്മാ ഓടിയാൽ മതിയോ... പവർ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ഓളമൊക്കെ വേണ്ട.

ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ പൊതുവെ നിശ്ശബ്ദമായതിനാൽ ബാസ് സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ബോൾട്ട്, വിന്റേജ് എന്നിങ്ങനെ മോഡുകൾ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. കിടു സൗണ്ടിൽ റൈഡിങ് ആസ്വദിക്കാം. അതു വേണ്ട പാട്ട് കേൾക്കാനാണിഷ്ടമെങ്കിൽ കിടിലൻ സ്പീക്കറുകൾ മുന്നിലുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തു പാട്ടുകേട്ടുകൊണ്ടു വണ്ടിയോടിക്കാം. ഫോൺകോൾ വന്നാലും എടുക്കാം. സംസാരിക്കാം. ഡിജിറ്റൽ കൺസോളിനടുത്ത് രണ്ടു പൊട്ടുപോലെ മൈക്ക് കാണാം. സ്പീക്കറിനു മുകളിലായി യുഎസ്ബിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ആ ജോലിയും ഓല ഏറ്റെടുത്തോളും. പോകേണ്ട ദൂരം സ്കൂട്ടറിലെ നാവിഗേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, ദൂരം, ഷോർട്ട്കട്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയാം.

പാർട്ടി മോഡ്

രാത്രി പാർട്ടി നടത്താനുള്ള മൂഡ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ലൈറ്റ് ഷോ സിലക്ട് ചെയ്തശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് വയ്ക്കുക. പാർട്ടി മോഡ് ഓൺ ആയി. സ്പീക്കറിലൂടെ പാട്ട് കേൾക്കാം ഒപ്പം ലൈറ്റ് ഷോയും ആസ്വദിക്കാം. ശരിക്കും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ പോലെ. കൂട്ടുകാരുമായി സ്കൂട്ടർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുവയ്ക്കാം. കീ മാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിജിറ്റലായി ഡോക്കുമെന്റ്സ് സേവ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷനുണ്ട്.

36 ലീറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വലിയൊരു പെരുവയറാണ് ഓലയുടെ അണ്ടർ സീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. രണ്ട് ഹെൽമറ്റുകൾ സുഖമായി വയ്ക്കാം. വീട്ടിലേക്കുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിനു പ്രത്യേകം ബാഗ് കരുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ടെൻഷൻ വേണ്ട. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടാൽ 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സ്കൂട്ടർ ലോക്ക് ആകും. വെളിച്ചക്കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണു പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ലൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. വാഹന മോഷണത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ ഉടമസ്ഥന് അലർട്ട് നൽകും. വൈഫൈ, എൽടിഇ കണെക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട്.

ഇ–സിം ഉള്ളതിനാൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേഷനുകൾ സുഖമായി നടക്കും. കുറെ നാൾ ഹോളീഡെ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറയുമെന്ന പേടിവേണ്ട. 20 ദിവസത്തേക്കുവരെ ബാറ്ററി ഡിസ്കണെക്ട് ആക്കിവയ്ക്കാൻ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നുതൊട്ടാൽ മാത്രം മതി.

പെർഫോമൻസ്

ഇക്കോ, നോർമൽ, സ്പോർട്, ഹൈപ്പർ എന്നിങ്ങനെ നാല് മോഡുകൾ റൈഡിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മോഡ് മാറ്റുന്നതിനായി പവർ ബട്ടനു തൊട്ടടുത്തുള്ള ബട്ടൻ അമർത്തിയാൽ മതി. ഹൈപ്പർ മോഡ് പ്രോ വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൈവേയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ മോഡിന്റെ പവർ ശരിക്കും അറിയാം. 0–40 കിമീ വേഗമാർജിക്കാൻ 2.9 സെക്കൻഡുകൾ മതി. ടോപ് സ്പീഡ് 116 kmh. ഒറ്റത്തവണ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ 170 കിമീ ഓടിക്കാം. 181 കിമീ ആണ് എആർഎഐ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കിട്ടിയ റേഞ്ച്. നിശ്ചിത വേഗത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട. അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ ഇടതു ഹാന്റിലിൽ മുകളിൽ വലതു ഭാഗത്തുള്ള റിവേഴ്സ് ബട്ടൻ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ മതി. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടനിൽതന്നെ ഒന്നുകൂടി അമർത്തുകയോ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി.

എനർജി സേവ് ചെയ്യാം

റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ട്രാഫിക്, ഇറക്കം എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ബ്രേക്കിങ് ഒഴിവാക്കാം. ആക്സിലറേറ്ററിൽനിന്നു കൈയെടുത്താൽതന്നെ ഓട്ടമാറ്റിക് ആയി ബ്രേക്ക് ആകും. ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുകയും ചെയ്യും. റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ബട്ടൻ അമർത്തുക. സ്ക്രീനിൽ റിവേഴ്സ് മോഡ് തെളിയും. അതിനുശേഷം ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരായി തിരിച്ചാൽ മതി.

മുന്നിൽ ഒതുങ്ങിയതും പിന്നിലേക്കു പരന്നതുമായ ഡിസൈനിലാണ് സീറ്റ്. അലോയ് വീലുകൾ. മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മോണോ സസ്പെൻഷനാണ് പിന്നിൽ. കെർബ് ഭാരം 125 കിമീ. ഉയർന്ന കരുത്ത് 11 എച്ച്പി. ടോർക്ക് 58 എൻഎം. 2020 ലെ ജർമൻ ഡിസൈൻ അവാർഡ് ഓലയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 നിറങ്ങൾ കൂടാതെ മിലിട്ടറി ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ കൂടി ലഭ്യമാകും.

