തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രം: ഒരു മലയാളി വിസ്മയം

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ഫാദർ മാത്യു പോത്തൻ തെക്കേക്കര ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ അടയാളിപ്പെടുത്തിയ സംഭാവനകൾ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന് നിർണായകമായ ഒരു ഘടകം കൂട്ടിവെയ്ക്കാൻ ഒരു മലയാളി കത്തോലിക്ക വൈദികനു സാധിച്ചുവെന്നത് ചെറിയകാര്യമല്ല. 1974 ലെ വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിൽ ഫാദർ മാത്യു പോത്തൻ തെക്കേക്കരയെക്കുറിച്ചു വിശദമായ ചരമക്കുറിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.



അധികം മലയാളികളും അറിയാതെപോകുന്ന ചില വ്യക്തികളും അവരുടെ സംഭാവനകളുമുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ തന്റെ മതപരമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുമ്പോൾ തന്നെ, താൻ ആർജ്ജിച്ച അറിവും ചിന്തയും പഠനവും പരിധികൾ കൂട്ടാക്കാതെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തയാറാകുമ്പോഴാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ അനാവൃതമാകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം ചിലരെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പരിധികളിൽ തളച്ചിടുകയും, അതിരുകളും അരുതുകളും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എത്രയോ സാധ്യതകളാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെപോയത് എന്നതിനു കണക്കില്ല.

എന്നാൽ, പരിധിക്കു പുറത്തുപോയി തന്റെ സൃഷ്ട്ടാവിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ ധൈര്യംകാണിച്ച ഒരാളാണ് ഫാദർ മാത്യു പോത്തൻ തെക്കേക്കര. ജോർജ് വാഷിങ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രഫസർ. ഡോ. തോമസ് അലക്സാണ്ടറുമായി നടത്തിയ ഒരു സാധാരണ സംഭാഷണത്തിനിടയിലാണ് "തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രം" കടന്നുവന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ നടത്തിയ ചില അന്വേഷണങ്ങൾ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇനിവരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ സാധാരണമാവുമ്പോൾ "ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥ" പ്രവചിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഭൂമിയുടെ കാന്തികമണ്ഡലം നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ബഹിരാകാശ വികിരണ അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു 'തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രം' നിർണ്ണായകമാകും.

ഫാദർ മാത്യു പോത്തൻ തെക്കേക്കര (1914-1974) ഒരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃതികൾക്കുപുറമെ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി, സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെയും പേപ്പറുകളുടെയും രചയിതാവായിരുന്നു. ബഹിരാകാശത്തെ സൂര്യന്റെ മാതൃകാ സ്പെക്ട്രമായ AM0 സ്പെക്ട്രയിൽ ചിലത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 1974 മുതൽ 2000 വരെ, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സീറോ എയർ മാസ്, എന്നിവയിൽ സോളാർ സ്പെക്ട്രൽ ഇറേഡിയൻസ് ടേബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനം 1973 ലെ തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രമാണ്. അത് ഏറ്റവും പുതിയ AM0 അപ്ഗ്രേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.

സഹ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പി. ഷാമുഖൻ രചിച്ച 2007-ലെ പ്രബന്ധം തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പരാമർശം നടത്തി. 2008-ൽ നാസ ഗൊദാർഡ് സ്‌പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ, യുസി ലബോറട്ടറി ഫോർ അറ്റ്‌മോസ്ഫെറിക് ആൻഡ് സ്‌പേസ് ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള രചയിതാക്കളുടെ പ്രബന്ധവും തെക്കേക്കര സ്പെക്‌ട്രത്തിന്റെ വിപുലമായ പ്രയോഗം നടത്തി.

ഫാ. തെക്കേക്കര ചങ്ങനാശേരിയിലെ ഒരു സിറിയൻ കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ജെസ്യൂട്ട് വൈദികനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1952 മുതൽ 1957 വരെ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറും റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1964 മുതൽ ഗ്രീൻബെൽറ്റിലെ നാസയുടെ ഗോദാർഡ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിൽ ഗവേഷണ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായി ചേർന്നു. 1964-ൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അടുത്ത വർഷം കോൺ റേഡിയോമീറ്ററും, സൗരസ്ഥിരമായ - സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവദായകമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളക്കാവുന്ന അളവ് - വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നത് അടക്കം നിരവധി ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് സൂര്യന്റെ സ്പെക്ട്രമായ 'AM0 സ്പെക്ട്ര' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതികശാസ്ത്രം തെക്കേക്കര സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ വിപുലമായ പ്രയോഗം നടത്തി.

നാസയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ആദ്യകാല പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, മനുഷ്യനിർമിത ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബഹിരാകാശ സാഹചര്യങ്ങളെ തനിപ്പകർപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ സൂര്യപ്രകാശം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫ്ലൈയിംഗ് ലബോറട്ടറി സജ്ജീകരിച്ചു 30 ഓളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും എഞ്ചിനീയർമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഗോദാർഡ് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തതിനു പുറമേ, 1965 മുതൽ 1970 വരെ ന്യൂയോർക്കിലെ പേസ് കോളേജിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഫാദർ തെക്കേക്കര. ജോർജ് ടൗൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫിസിക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ എനർജി സൊസൈറ്റി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. 1975-ൽ നാസയിൽ നിന്ന് 'അസാധാരണമായ ശാസ്ത്ര നേട്ട മെഡൽ' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്യു തെക്കേക്കര (62) 1976 നവംബർ 25 വ്യാഴാഴ്ച മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പ്രിൻസ് ജോർജ്ജ് കൗണ്ടി ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു.

എന്താണ് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ്?

സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് (GSC) എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ശരാശരി സൗര വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണം (മൊത്തം സൗരവികിരണം) അളക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രതയാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന് നിരവധി പ്രയോഗങ്ങളുള്ള പ്രായോഗിക ഗണിതത്തിലും വെക്റ്റർ കാൽക്കുലസിലുമുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഫ്ലക്സ്. കിരണങ്ങൾക്ക് ലംബമായ ഒരു ഉപരിതലത്തിലാണ് ഇത് അളക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു നദിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഭൂമിയുടെ ഒരു പാച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് പാച്ചിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റ് (au) (ഏകദേശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം, അതാണ് ഫ്ലക്സ്.

സോളാർ സ്ഥിരാങ്കത്തിൽ മുഴുവൻ വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലും ഉള്ള വികിരണം ഉൾപ്പെടുന്നു. സോളാർ മിനിമം (11 വർഷത്തെ സൗരചക്രത്തിൽ സൗരകളങ്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന സമയം) ഏകദേശം 0.1% കൂടുതലും (ഏകദേശം 1.362 kW/m2) ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 1.361 കിലോവാട്ട് (kW/m2) എന്ന നിലയിലാണ് സോളാർ മാക്സിമം ഇത് ഉപഗ്രഹം അളക്കുന്നത്.

ആധുനിക CODATA ശാസ്ത്രീയ അർത്ഥത്തിൽ സോളാർ "സ്ഥിരം" ഒരു ഭൗതിക സ്ഥിരാങ്കമല്ല; അതായത്, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ തികച്ചും സ്ഥിരമായ പ്ലാങ്ക് സ്ഥിരാങ്കം പോലെയോ പ്രകാശവേഗത പോലെയോ അല്ല. സൗര സ്ഥിരാങ്കം വ്യത്യസ്ത മൂല്യത്തിന്റെ ശരാശരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 400 വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 0.2 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. റേഡിയേഷൻ മർദ്ദത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഈ സ്ഥിരാങ്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു സോളാർ സെയിലിലെ ഒരു ശക്തിയെ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. (The dictionary definition of flux at Wiktionary).

സോളാർ സ്ഥിരാങ്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. സൗരവികിരണത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലൂടെ അത് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി (ഫ്രൗൺഹോഫർ ലൈനുകൾ വരെ) ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രമാണ്. അതിനാൽ സൂര്യന്റെ താപനില നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയുന്നതിലൂടെ, ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് എത്ര പവർ ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കാം. മറ്റൊരു മാർഗം കാലിബ്രേറ്റഡ് ഡിറ്റക്ടർ എടുത്ത് ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് അളക്കുക എന്നതാണ് - (ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒലിവർ ജെൻറിച്ച്‌).

- മാത്യു പി. തെക്കേക്കര എഡിറ്റുചെയ്ത ഒരു ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥമായ ചിന്തകൾ രണ്ടുതവണ ചായം പൂശി: "ഒരു മിനിറ്റ് ധ്യാനം" എന്ന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് / മാത്യു പി. തെക്കേക്കര, എസ്.ജെ. "ദി എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സോളാർ സ്പെക്ട്രം" എ.ജെ ഡ്രമ്മണ്ടും എം.പി. തെക്കേക്കര, എഡ്സ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്, മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലിനോയി, 1973.

വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും

മതത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയുംപറ്റി ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ പറയുന്നത്, തെറ്റിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും, തെറ്റായ സമ്പൂർണ്ണതകളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മതത്തിന് കഴിയും, ഓരോരുത്തർക്കും പരസ്പരം വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്.

വിശ്വാസത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിന് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട്. "ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നു" (സങ്കീർത്തനം 19:1) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്നു, ദൂരദർശിനിയിലൂടെ കാണുന്ന ഗാലക്സികൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഒരു മേപ്പിൾ ഇലയുടെ മനോഹരമായ സമമിതിയിലും ആ ഇലയിലെ ഓരോ കോശത്തിനുള്ളിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ജൈവ രാസപ്രവർത്തനത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ബൈബിളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

'വേദപുസ്തകത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകത്തിലും ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. ഒരു പുസ്തകം ആശയക്കുഴപ്പമോ അവ്യക്തമോ ആണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. രണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലും, ദൈവം ആരാണെന്നും അവൻ ലോകത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു'. റവ. ജോൺ പോൾക്കിംഗ്‌ഹോൺ എഴുതി. "ശാസ്ത്രത്തിനും ദൈവശാസ്ത്രത്തിനും പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, കാരണം രണ്ടും പ്രചോദിത വിശ്വാസത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സത്യത്തിനായുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."പോൾക്കിംഗ്‌ഹോൺ പറയുന്നു.

ചരിത്രത്തിലുടനീളം ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജെസ്യൂട്ടുകൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസത്തിന് നിരവധി സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജെസ്യൂട്ടുകൾ നടത്തിയ ഭൂകമ്പ ശാസ്ത്രപഠനത്തെ "ജെസ്യൂട്ട് സയൻസ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ല, ഈ സൗരയൂഥത്തിന്റെ പോലും കേന്ദ്രമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനായിരുന്ന നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് (കോപ്പർനിക്കസിനെ വൈദികനായി നിയമിച്ചതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് കാത്തലിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ സമ്മതിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും ഒരിക്കൽ എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്), ബെൽജിയൻ പുരോഹിതനും മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിതാവുമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഫാ. ലെമൈറ്റർ, ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഫാ. ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ, വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ നാഷനൽ എയർ ആൻഡ് സ്‌പേസ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം അലങ്കരിക്കുന്ന ഫാദർ ഗ്രിമാൽഡി എന്നിവരോടൊപ്പം ചേർത്തുവെയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു മലയാളി കത്തോലിക്ക വൈദികൻ കൂടി, അതാണ് ഫാദർ മാത്യു പോത്തൻ തെക്കേക്കര.