ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് പുസ്തകമേളയിൽ ജർമൻ മലയാളിയുടെ പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ

ബർലിൻ ∙ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കൊടിയിറങ്ങിയ ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ ജർമൻ മലയാളി രചിച്ച 'ഭാഗ്യം നൽകുന്ന റിക്ഷാ ഡ്രൈവർ' എന്ന പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. (THE RICKSHAW DRIVER WHO GIVES AWAY LUCK) അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്നാണ് സംഭവത്തെ ജർമൻ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ബിയോൺ കാട്ടിലത്ത്

ജർമൻ മലയാളികളുടെ രണ്ടാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ബിയോൺ കാട്ടിലത്തിനാണ് ഈ ഭാഗ്യം വീണ് കിട്ടിയത്. മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ ബിയോൺ ജർമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ആദ്യ പുസ്തകമാണ് ഇത്. പതിനേഴ് യൂറോ വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിതരണം ആമസോണാണ്.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകമേള എന്ന വിശേഷണം ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് പുസ്തകമേളയ്ക്കുണ്ട്. അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മേള ഞായറാഴ്ചയാണ് അവസാനിച്ചത്. നോർവെയായിരുന്നു അതിഥി രാജ്യം. 7,500 പ്രസാധകർ നൂറ്റിഅൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. മേള മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ കണ്ടിറങ്ങി.



ജർമനിയിലെ തുടക്കക്കാരനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജന് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമാണിതെന്ന്. ബിയോണിനെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ജർമൻ വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ബിയോണുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. തന്റെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം മകൻ ഒരു എൻജിനീയറോ, ഡോക്ടറോ ആയി കാണണമെന്നായിരുന്നു. പിതാവ് ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്ന് ബിയോൺ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജർമനിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ കോട്ടയം -ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി കാട്ടിലത്ത് ജോർജ് – തെരേസാ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ബിയോൺ. ബിയോൺ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ജർമൻ നഗരമായ ഹാഗനിലാണ്. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദവും, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റും ബിയോൺ സ്വന്തമാക്കി.

മോട്ടിവേഷൻ ട്രയിനറായി വിഖ്യാതനാണ്. സഹോദരൻ ബോണി ഡോക്ടറാണ്. തന്റെ കന്നി പുസ്തകത്തിൽ ബിയോൺ ഒരു റിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു. ഇതിനായി പല തവണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു തുടക്കക്കാരന് കിട്ടുന്ന വലിയ അംഗീകാരത്തിന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ബിയോൺ പറഞ്ഞു.