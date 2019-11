കാത്തലിക് സിറ്റി മൂവ്മെന്റിന്റെ വെൽക്കം ഓൾ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം നവംബർ 30 ന്

ഡബ്ലിൻ ∙ ഡബ്ലിൻ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാത്തലിക് സിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന WAY (Welcome All Youth) നവംബർ 30, ശനിയാഴ്ച ഡബ്ലിനിലെ റിയാൽട്ടോയിലുള്ള ചർച്ച് ഓഫ് ഔർ ലേഡി ഓഫ് ഹോളി റോസറി ഓഫ് ഫാത്തിമായിൽ വച്ച് നടക്കും. പഠനത്തിനായോ ജോലിക്കായോ അയർലൻഡിലെത്തിയിട്ടുള്ള അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള മലയാളി യുവതി – യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3 ന് ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് 8 ന് അവസാനിക്കും വിധം ആണ് പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിവിധതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗമത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സിറോ മലബാർ സഭ ചാപ്ലൈൻസ് ഫാ. ക്ലെമെന്റ് പാടത്തിപ്പറമ്പിൽ, ഫാ. രാജേഷ് മേച്ചിറാകത്ത്, ഫാ. റോയ് വട്ടക്കാട്ട് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും, പങ്കെടുക്കുന്നവർ www.syromalabar.ie എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിവരങ്ങൾക്ക്: ഫാ. ക്ലമന്റ് പാടത്തിപ്പറമ്പിൽ 0894927755, ഫാ. രാജേഷ് മേച്ചിറാകത്ത് 0894442688, ഫാ. റോയ് വട്ടക്കാട്ട് 094590705, ജിമ്മി ആന്റണി 0894272085, ജോബി ജോൺ 0863725536.