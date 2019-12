ലണ്ടൻ∙സെന്റ്.പീറ്റേഴ്സ് മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ " *LET US* *ADORE HIM* "എന്ന ക്രിസ്മസ് കാരൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസംബർ 22 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടു 3 മണി മുതൽ Illford Baxter road ൽ ഉള്ള സെന്റ്.ലൂക്ക് ചർച്ചിൽ നടത്തും. സൂസൻ ശേഖറിന്റെയും സൂരജ് അലക്സാണ്ടറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഗായക സംഘം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളും ഇടവകയുടെ ഇതര സംഘടനകളും പ്രാർഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ക്രിസ്മസ് പരിപാടികളും ഈ സായാഹ്നത്തിനു മാറ്റേകുന്നു.

പ്രസ്തുത പരിപാടിക്ക് ഇടവക വികാരി റവ .ജോബി കോരുത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ഫാദർ. സാബു പര്യാടൻ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകുന്നതും ആയിരിക്കും. ഈ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ഗായക സംഘം സെക്രട്ടറി ദീപ്തി ജെൻസനും ഇടവക സെക്രട്ടറി സാംസൺ എബ്രഹാമും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.