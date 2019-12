മരിയൻ ഫസ്റ്റ്‌ സാറ്റർഡേ റിട്രീറ്റും വിമലഹൃദയ സമർപ്പണവും ജപമാലയും ജനുവരി നാലിന്

ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രേറ്റ്‌ ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള മരിയൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘മരിയൻ ഫസ്റ്റ്‌ സാറ്റർഡേ റിറ്റ്രീറ്റും, വിമലഹൃദയ സമർപ്പണവും, വിമലഹൃദയ ജപമാലയും ജനുവരി നാലിന്. മരിയൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്പിരിച്ചൽ ഡയറക്ടർ ടോമി ഇടാട്ട്‌ അച്ചനും ബിനോയി നിലയാറ്റിങ്കലിനും, ഡീക്കൻ ജോയിസും അവരോടൊപ്പം മരിയൻ മിനിസ്ട്രി ടീമും ശുശ്രൂഷകൾക്ക്‌ നേതൃത്വം നൽകും.



ജനുവരി നാലിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനു ആരംഭിച്ച്‌ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും സമാപിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃ സമക്ഷം മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുവാനും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന തിരുവചന വിരുന്നിൽ പങ്കു ചേരുവാനും അനുഗ്രഹദായകമായ മരിയൻ ശുശ്രുഷകളിലേക്ക് ഏവരെയും സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ കെ.ജെ. ജോൺ (07908868448), ജിജി രാജനേയോ (07865 080689) എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാം. വിലാസം: St. Theresa of the Child Jesus Catholic Church, Weldon Way, Merstham, Redhill, Surrey, RH1 3RA.