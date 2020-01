നടിയോടു പ്രതിഷേധിച്ച് പേരു മാറ്റി ഗ്രെറ്റ  

സ്റ്റോക്ക്ഹോം ∙ ബിബിസി സെലിബ്രിറ്റി ക്വിസ് ഷോയില്‍ നടി അമന്‍ഡാ ഹെന്‍ഡേഴ്സനോട് അവതാരകന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. 2019ല്‍ സ്വീഡിഷ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രവര്‍ത്തക നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ‘No One is Too Small To Make A Difference’ എന്ന പുസ്തകം. അവരുടെ പേര് എന്താണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.

അമാന്‍ഡ് ഉടനടി 'ഷാരോണ്‍' എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞത്. തന്റെ പേര് പറയാതെ ഷാരോണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചെന്നു തോന്നിക്കും വിധം ഗ്രെറ്റ തന്‍ബെര്‍ഗ് ഇതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലെ തന്റെ പേര് ഷാരോണ്‍ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എതായാലും ഗ്രെറ്റയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയോടെ ക്വിസ് ഷോ വിഡിയോയും വൈറലായി.



കൗമാര കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ തന്‍ബെര്‍ഗിന് വെള്ളിയാഴ്ച 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് ഭാവിയുടെ മുഖമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രെറ്റെയെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള നിരവധി ലോക നേതാക്കള്‍ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആദ്യമായാണത്രെ ഒരാള്‍ ഷാരോണ്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.