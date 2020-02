ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല

ലണ്ടൻ ∙ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ലണ്ടനിലെ ഈസ്റ്റ്ഹാം മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർത്തിയായി. വനിതകളുടെ ശക്തികേതമായ ആറ്റുകാലമ്മക്ക് പൊങ്കാലയർപ്പിക്കുവാൻ യുകെ യിലുള്ള ദേവീ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹ വേദി ഈ വർഷവും ഒരുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വിമൻസ് നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന മലയാളി വനിതകളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ്. മാർച്ച് 9 നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക് പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.

പ്രാർഥനയുടെയും, വിശ്വാസത്തിന്റെയും, ദേവീ കടാക്ഷത്തിന്റെയും ശക്തി ഒന്നു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലണ്ടനിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങളായി പൊങ്കാല വിജയകരമായി തുടർന്ന് പോവുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വുമണ്‍സ് നെറ്റ് വർക്ക് (മുൻ ആറ്റുകാല്‍ സിസ്റ്റേഴ്സ് സംഘടന) ചെയർ ഡോ.ഓമന ഗംഗാധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



ഈസ്റ്റ്‌ഹാമിലെ മുരുകന്‍ ടെമ്പ്ലിന്റെ ആദിപരാശക്തിയായ ജയദുർഗ്ഗയുടെ നടയിലെ വിളക്കില്‍ നിന്നും ദേവീ ഭക്തരുടെ താലത്തിലേക്ക് ദീപം പകര്‍ന്നു നൽകും. പൊങ്കാല ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താലപ്പൊലിയുടെയും,പഞ്ച വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമുച്ചയത്തിലെ ലക്ഷ്മി, ഭദ്ര തുടങ്ങി എല്ലാ ദേവപ്രതിഷ്ടകളെയും വലം വച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭദ്രദീപം യാഗാര്‍പ്പണ പീഡത്തിലെത്തിക്കുക.

വിശിഷ്‌ഠ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊങ്കാലയിൽ, കമ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ, മെംബർമാർ, ഈസ്റ്റ്ഹാം ഹൈ സ്ട്രീറ്റ്, ന്യൂഹാം ഗ്രീൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബിസിനസുകാർ തുടങ്ങി നിരവധിയായ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെ സഹായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ട്. നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിപ്പോരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വുമണ്‍സ് നെറ്റ് വർക്ക് ലണ്ടൻ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖ്യ പ്രായോജകരുമാണ്.

സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും, സമാധാനത്തിന്നുമായി ആചരിക്കുന്ന പൊങ്കാലയിടലിനു ശേഷം ആറ്റുകാല്‍ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും തേടി സായൂജ്യം അണയുവാനും ഉള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്. സംഘാടക സമിതി, ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം പൊങ്കാലയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.



വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക:Dr. Omana Gangadharan : 07766822360, Sree Murugan Temple: 02084788433



Please come and join us on 9th March from 9AM, at London Sree Murugan Temple, Browning Road/ Church Road Junction, Manor Park, London E12 6AF, UK