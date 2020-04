ലണ്ടൻ∙ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിങ്, മാത്ത്സ് (STEM) വിഷയങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും, അവര്ക്കായി ശാസ്ത്ര പദ്ധതികൾ തുടരുന്നതിനായുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനുമായി വർഷം തോറും 'ജിഎസ്കെ ബിഗ് ബാംഗ്' രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ജിഎസ്കെ യുകെ യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ്' നേടിക്കൊണ്ടാണ് ദിയാ സ്വർണ്ണ വിൻസന്റ് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി മാറുന്നത്. ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതിനോടൊപ്പം സ്റ്റെം പദ്ധതികൾ തുടരുന്നതിനായി ദിയക്ക് 2,000 പൗണ്ട് സമ്മാന തുകയും ലഭിച്ചു.

യുകെയിൽ കെന്റിലെ സെവനോക്സ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനി ദിയാ വിൻസന്റ് ‘മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ഗോൾഡ് ഫിഷ്’ എന്ന പ്രോജക്ടിലൂടെ 'സാലഡ് ചെടി' വേഗതയിലും ലളിതമായും വളർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തെടുത്ത തന്റെ ശാസ്ത്ര നേട്ടം അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2020 ലെ ദി ബിഗ് ബാംഗ് യുകെ യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ജിഎസ്കെ യുകെ യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ കിരീടം നേടിക്കൊണ്ടാണ് ദിയാ വിൻസന്റ് യു കെ യിലെ യുവ ശാസ്ത്ര ലോകത്തു ശ്രദ്ധേയയും അഭിമാനതാരവുമാവുന്നത്,അതും തന്നെക്കാളും പ്രായവും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരേയും ചേച്ചിമാരേയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്.

‘മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ഗോൾഡ് ഫിഷ്’ എന്ന പ്രോജക്ടിലൂടെ പുറത്തെടുത്ത തന്റെ ശാസ്ത്രമികവിന്റെ മുമ്പിൽ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ 300 ഓളം മത്സരാർത്ഥികളെ മുട്ടികുത്തിച്ചാണ് ദിയ കിരീടം ചൂടുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നുള്ള മീനിന്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളടക്കമുള്ള വളം ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോ ഗ്രീനുകൾ വളർത്തുവാൻ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ദിയ തന്റെ പ്രോജക്ടിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്.

ആദ്യത്തെ രീതി ന്യൂട്രൽ മീഡിയയിൽ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ മൈക്രോഗ്രീനുകൾ വളർത്തുന്നു.രണ്ടാമത്തെ രീതി അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം (സ്വാഭാവികമായി മത്സ്യ മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം വളമുള്ള) ചെടിയുടെ വേരുകളിലേക്ക് തുണിതിരിയിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ രീതി വളപ്രയോഗം ചെയ്ത മത്സ്യ ജലം പ്ലാന്റ് റൂട്ടിനു ചുറ്റും സോളാർ ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ പമ്പുപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി വെള്ളം പകരുന്ന രീതി. മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണു ചെടിയുടെ വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതെന്ന് ദിയ പറയുന്നു. ക്രെസ് പോലുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീനുകൾ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കുവാനും വീടുകളിലെ സാലഡ് പാത്രത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും കഴിയുമത്രേ.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദി ബിഗ് ബാങ് ഫെയറിലെ ജഡ്ജിങ് ടീം വീഡിയോ അവതരണം സമർപ്പിക്കാൻ മത്സരാത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 50 STEM പ്രഫഷണലുകൾ (വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രാവീണ്യം നേടിയവർ ) ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ആന്റിമൈക്രോബയലുകൾ, ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം, അണ്ടർവാട്ടർ അക്കോസ്റ്റിക്സ്, ടോക്സിക്കോളജി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയികളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

വിജയിയെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് ബിഗ് ബാംഗ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു‌കെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഹിലാരി ലിവേഴ്സ് പറഞ്ഞു:“എല്ലാ ഫൈനലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എൻ‌ട്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം വിധികർത്താക്കളെ അതിശയപ്പെടുത്തുന്നവയായിരുന്നു.അവരുടെ മികച്ച പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, അവർ എത്ര വിശദമായി അവരുടെ വീഡിയോകളിലൂടെ പ്രോജക്ടിനെ പ്രതിപാദിച്ചു എന്നതും കണക്കിലെടുത്തു"

“ബിഗ് ബാംഗ് മത്സരത്തിൽ ജി‌എസ്‌കെ യുകെ യങ് സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി അവാർഡ് ലഭിച്ച നൂതന പ്രോജക്റ്റ് വിജയി ദിയയ്ക്ക് വലിയ വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.”

ദിയയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ റയാൻ കണ്ണൻ വിൻസെന്റ് ബിഗ് ബാംഗ് മത്സരത്തിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ശാസ്ത്രകുതുകിയാണ്. ലണ്ടനിലെ സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ സ്കൂളിലാണ് ജിസിഎസ്ഇക്ക് റയാൻ പഠിക്കുന്നത്.

ലണ്ടനിലെ സീനിയർ പ്രോജക്ട് മാനേജർമാരായി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി വിൻസെന്റ് നവീൻ എം, തിരുവന്തപുരം കരമന സ്വദേശി പ്രിയ സ്വർണ്ണ എന്നിവരാണ് ദിയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. വിൻസെന്റ് നവീൻ ലിവർപൂൾ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ സ്വർണ്ണ നിലവിൽ യുഎസ്എയിലെ ജോർജിയ ടെക് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദo തുടരുന്നു. ഇരുവരും തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദം നേടിയവരാണ്.കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി അവർ യുകെയിലെ ബെക്കൻഹാമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്

ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവുകളും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തുന്നു എന്ന് ദിയ പറയുന്നു. ശാസ്ത്ര ലോകത്തു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ദിയ പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര മേഖലകളിലും ഏറെ മികവ് പുലർത്തുന്ന മിടുക്കികൂടിയാണ്

ദിയയുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിവിധ ശാത്ര മേഖലകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് (ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ബയോളജി, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നിവ ) താൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് സോളാർ പാനലിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് എന്നും ദിയ അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. രസതന്ത്രത്തിനായി ഞാൻ മണ്ണ് പരിശോധന കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിലെ വളം / നൈട്രജന്റെ അളവ് പരീക്ഷിച്ചു. ജീവശാസ്ത്രത്തിനായി ഞാൻ മൈക്രോ ഗ്രീനുകൾ വളർത്തി അവയുടെ വളർച്ച എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചു. എല്ലാ അളവുകളും ഡാറ്റാസും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഗ്രോ ചാർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യാമറക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് നന്നായി സംസാരിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായകരമായെന്നും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചെറുപ്പക്കാർക്കായി യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിങ് ആഘോഷമാണ് ബിഗ് ബാംഗ് മേള. അടുത്ത മേള 2020 മാർച്ച് 11-14 തീയതികളിൽ ബർമിങ്ഹാമിലെ എൻ‌ഇസിയിൽ നടക്കും.

Please attach this link of the twitter feed from the Big bang competition if possible.

https://twitter.com/BigBangFair/status/1250773279842934784