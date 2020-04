ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ ഉണർത്താൻ സമീക്ഷ സർഗവേദി

ലണ്ടൻ∙ ഈ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ ഉണർത്തി ക്രിയാത്മക ചിന്തകൾ അവരിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സമീക്ഷ സർഗവേദി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 26ന് അവസാനിച്ച ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ് തയാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിന് ശേഷം സമീക്ഷ സർഗവേദി ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. യുകെയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മനോഹര മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാന മത്സരത്തിലൂടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കാൻ സമീക്ഷ സർഗവേദി ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സബ്ജൂനിയേഴ്സ്, ജൂനിയേഴ്സ്, സീനിയേഴ്സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനെട്ടു വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മത്സരിക്കാം

സബ്ജൂനിയേഴ്സ് - ക്ലാസ് 2 വരെ പഠിക്കുന്നവർ - ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനം

ജൂനിയേഴ്സ് - ക്ലാസ് 3 മുതൽ ക്ലാസ് 6 വരെ പഠിക്കുന്നവർ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനം പാടുക

സീനിയേഴ്സ് - ക്ലാസ് 7 മുതൽ 2020 സെപ്തംബർ 1ന് 18 വയസ് തികയാത്തവർക്ക് വരെ - അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനം പാടുക .

∙കരോകെയും ഫ്യൂഷനും അനുവദനീയമല്ല.

∙കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മിനിറ്റ് എങ്കിലും പാടേണ്ടതാണ്.

∙ഒരാൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എൻട്രി അക്കാൻ പാടില്ല .

പാട്ടിന്റെ വിഡിയോ sameekshauk28@gmail.com എന്ന address ൽ മെയ് 10 ഞായറാഴ്ച വരെ അയക്കാവുന്നതാണ്.

Participants Name .............

Class in 2019-20

ഗ്രൂപ്പ് (Subjuniors / Juniors / Seniors )

Date of Birth ( Seniors only)

Parents Name

Parents email address

Parents consent for participation ( Yes or No)

എന്നിവ ഇമെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

പ്രഫഷണൽ സംഗീതജ്ഞർ ഗാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ Sameeksha facebook ലൂടെ വോട്ടു ചെയ്യാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 90% വെയ്റ്റേജ് വിധികർത്താക്കൾക്കും 10% വെയ്റ്റേജ് വോട്ടിങ്ങിനും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിധികർത്താക്കൾ മാർക്കിടുന്നത് താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും

സബ് ജൂണിയേഴ്സ് - പിച്ച് , ക്ലാരിറ്റി, റിഥം, ആകെ അവതരണം എന്നിവക്ക് 25 % മാർക്ക് വീതം ആയിരിക്കും.

ജൂണിയേഴ്സും സീനിയേഴ്സും -

ശ്രുതി 20%

സ്വരം 20%

താളം 20%

ലയം / ഭാവം 15%

ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി 15%

പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 10% എന്നിങ്ങനെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

+44 7828 659608

+44 7449 145145

+44 7882 791150

+44 7984 744233

മെയ് 11 മുതൽ സമീക്ഷ സർഗവേദി ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സിംഗിൾ സിനിമാറ്റിക് നൃത്ത മത്സരവുമായെത്തുന്നു.