വി ഷാൾ ഓവർകം ലൈവിൽ ഗായകൻ  പ്രദീപ് സോമ സുന്ദരം 

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാ ദുരന്തം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ ആഞ്ഞടിച്ചത് കൂടുതലും യൂറോപ്പ്, യുഎസ്എ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇവിടങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളിൽ പലരും ഈ ദുരന്തന്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്, ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നിരവധി മലയാളികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു, ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രികളിൽ ത്രീവപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ലോകമാകെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അടച്ചിട്ട വാതായനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ പോലെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യർ, രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാ സമയങ്ങളിൽ അറിയാൻ പറ്റാതെ വേദനനയിൽ കഴിയുന്നവർ. അനിശ്ചിതത്തിൽ ഉഴലുന്ന ലോക ജനതയുടെ വേദനയാർന്ന നേർക്കാഴ്ചയാണിത്

ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകൾക്ക് അല്പം മോചനം ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കലാഭവൻ ലണ്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുകെയിൽ നിന്നും WE SHALL OVERCOME എന്ന ഫെയ്സ്ബുക് കൂട്ടായ്മ്മ പ്രതിദിന ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവ് പരിപാടികൾ മാർച്ച് 31 മുതൽ ആരംഭിച്ചത്. സംഗീതവും നൃത്തവും മിമിക്രിയും, മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കും മെന്റൽ വെൽബിങ് സെഷൻസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ലൈവ് സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു ദിവസമായി നടന്നു വരുന്നു. ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാർ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ WE SHALL OVERCOME എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവ് ആയി വന്ന് ആളുകളോട് സംവേദിക്കുകയും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ അൻപതിലധികം കലാ പ്രവർത്തകർ WE SHALL OVERCOME -ലൂടെ ലൈവിൽ വന്നു പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഏപ്രിൽ 30 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് യുകെ സമയം നാലുമണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം 8.30 പിഎം ) മ്യൂസിക്കൽ ലൈവിൽ വരുന്നത് "മേരി ആവാസ് സുനോ" എന്ന സംഗീത പരിപാടിയിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഗായകൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരമാണ്. വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ നിങ്ങളാവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചും, നിങ്ങളോടു നേരിട്ട് സംവേദിച്ചും പ്രദീപ് സോമ സുന്ദരം WE SHALL OVERCOME ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും .ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കലാഭവൻ ലണ്ടൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ലൈവ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://www.facebook.com/We-Shall-Overcome-100390318290703/