ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിലെ നഴ്സുമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡ് യൂണിയനായ റോയല്‍ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിന്റെ (ആര്‍സിഎന്‍) പ്രധാന റീജിയണായ ലണ്ടന്‍ ബോര്‍ഡിലേയ്ക്ക് മലയാളിയായ എബ്രഹാം പൊന്നുംപുരയിടം എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളും നഴ്സുമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയില്‍ 60000 ൽപരം അംഗങ്ങളുള്ള ലണ്ടന്‍ റീജിയന്റെ 20 അംഗ ബോര്‍ഡിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന നിലയില്‍ ചരിത്ര നേട്ടമാണ് എബ്രഹാം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാലാ സ്വദേശിയായ എബ്രഹാം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ലണ്ടന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നഴ്സിങ് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. 2021 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്‍പ് 2016ല്‍ ഈ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ നിസ്സാര വോട്ടുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു.

ആഗോളതലത്തില്‍ നഴ്സുമാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകളില്‍ ഏറ്റവും വലതും സ്വാധീനശേഷിയുള്ളതുമാണ് ആര്‍സിഎന്‍. 1916ല്‍ നഴ്സുമാര്‍ക്കായി സ്ഥാപിതമായ സംഘടന പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബം റോയല്‍ ചാര്‍ട്ടറിലൂടെ നല്‍കിയ പ്രത്യേക പദവിയിലൂടെയാണ് റോയല്‍ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. നഴ്സുമാരെ കൂടാതെ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികള്‍, മിഡ്‌വൈഫുമാര്‍, ഹെല്‍ത്ത് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ആര്‍സിഎന്‍ അംഗങ്ങളാണ്.

ബ്രിട്ടനിലെ തൊഴിലാളി സംഘടന എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാള്‍ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ആര്‍സിഎന്‍ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നഴ്സിങ് നയരൂപീകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ആര്‍സിഎന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി നഴ്സിങ് സംഘടനകളും ഇവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ആര്‍സിഎന്‍ ലണ്ടന്‍ റീജിയണില്‍ ഗ്രേറ്റര്‍ ലണ്ടനിലെ 32 കൗണ്‍സിലുകളിലെ എന്‍എച്ച്എസിനു കീഴിലുള്ള 69 സ്ഥാപനങ്ങളും മൂവായിരത്തിലേറെ സ്വകാര്യ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 60,000 ൽപരം അംഗങ്ങളാണ് സംഘടനയിലുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ഒൻപത് റീജിയണുകളും സ്കോട്ട്ലാന്റ്, നോര്‍ത്തേണ്‍ അയര്‍ലണ്ട്, വെയില്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഓരോ റീജിയണുകളുമായി ആകെയുള്ള 12 റീജിയണുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന റീജിയനാണു ലണ്ടന്‍.

സംഘടനയുടെ ദേശീയ ആസ്ഥാനകേന്ദ്രം ഉള്‍പ്പെടുന്ന സെന്‍ട്രല്‍ ലണ്ടനിലെ കാവന്‍ഡിഷ് സ്ക്വയറിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ലണ്ടന്‍ റീജിയന്റെ ഓഫിസും. ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കുടിയേറ്റ നഴ്സുമാര്‍ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിന് എബ്രാഹാമിനു സാധ്യമാകും.

എല്ലാ വര്‍ഷവും ആര്‍സിഎന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നഴ്സുമാരുടെ ദേശീയ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച് വര്‍ഷം വോട്ട് അവകാശമുള്ള പ്രതിനിധിയായി നെരത്തെതന്നെ എബ്രഹാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളും വരുന്ന അംഗങ്ങളില്‍ കേവലം 600 ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ട് അവകാശം ലഭ്യമാകുന്നത്.

പാലാ മുത്തോലി പൊന്നുംപുരയിടത്തിൽ പി.എ. ജോസഫിന്റെയും മറിയാമ്മ ജോസഫിന്റെയും മകനാണ് എബ്രഹാം. പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളജിൽനിന്നും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നും എംഎ സോഷ്യോളജിയും പൂർത്തിയാക്കിയശേഷമാണ് എബ്രഹാം നഴ്സിംങ് മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്സ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എബ്രഹാം, 2013ല്‍ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു വേണ്ടി യുക്മ നഴ്സസ് ഫോറം രൂപീകരിച്ചപ്പോള്‍ അതിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ്, ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുക്മയുടെ ലണ്ടന്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കൂടിയാണ്.

ആറര വർഷമായി യുകെയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നേതൃത്വപരിശീലന പരിപാടികളും പഠനശിഖിരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ കാലയളവിൽ RCN സംഘടിപ്പിച്ച bursary or bust, crap the Cap, close the cap , Safe staffing Saves lives, Scraping health Surchargട, fare pay for nursing എന്നീ സമരപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുമാണ് എബ്രഹാം സംഘടനയുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നത്.

ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി നഴ്സിങ് സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരമാവധി ഇടപെടൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് എബ്രാഹം പറഞ്ഞു. ആർസിഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഴ്സിങ് സംഘടനകളിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യു.കെയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മലയാളി നഴ്സുമാരും ശ്രമിക്കണം. തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അവകാശ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.