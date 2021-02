യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്താംപ്ടൺ സ്റ്റുഡന്റസ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; മലയാളികൾക്കു വിജയം

നോർത്താംപ്ടൺ∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്താംപ്ടൺ സ്റ്റുഡന്റസ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം സുപ്രധാന നാലു സ്ഥാനങ്ങളിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വിജയം. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഉപരിപഠനത്തിനായി മലയാളികൾ എത്തുന്ന യുകെയിലെ പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്താംപ്ടൺ. സ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായി നിഖിൽ എൻ പോൾ (MSc Project Management Student from Kothamangalam), സ്പോർട്സ് ഓഫിസറായി പ്രണവ് പവിത്രൻ (MSc Project Management student from Kannur), എൻയുഎസ് ഡെലിഗേറ്റായി ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം (MBA student from Kanjirappally), ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റസ് ഓഫിസറായി മെബിൻ പി സെബാസ്റ്റ്യൻ (MSc Accounting and Finance student from Nilambur, Malappuram) എന്നിവരാണ് ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്.