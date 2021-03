ഡബ്ലിൻ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വിശുദ്ധവാര തിരുകർമ്മങ്ങൾ

ൻ ∙ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വലിയ ആഴ്ച, ഈസ്റ്റർ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുക്കാം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള തിരുകർമ്മങ്ങൾ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുക്കത്തക്കവിധം രണ്ടു സമയക്രമങ്ങളിലായാണ് തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

രാവിലെ റിയാൽട്ടോ ഔർ ലേഡി ഓഫ് ഹോളി റൊസറി ഓഫ് ഫാത്തിമ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും, വൈകിട്ട് താല ഫെറ്റർകെയിൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഇൻ കാർനേഷനിൽനിന്നും തിരുകർമ്മങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സംപ്രേക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.



ഈസ്റ്ററിനു മുന്നോടിയായുള്ള യൂറോപ്പ് ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ മാർച്ച് 28, 29, 30 (തിങ്കൾ, ചൊവ്വാ, ബുധൻ) തിയതികളിലായി യൂടൂബ് / സൂം വഴി നടക്കും. അയർലൻഡ് സമയം വൈകിട്ട് മൂന്നു മുതൽ 5.30 വരെയാണ് ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടക്കുക. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വചനപ്രഘോഷകർ നയിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ സിറോ മലബാർ യൂറോപ്പ് അപ്പ്സ്തോലിക് വിസിറ്റേഷണാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.



ഓൾ അയർലൻഡ് സിറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനം മാർച്ച്‌ 28 ഓശാന ഞായറാഴ്ച്ച യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് യൂറോപ്പ് ഡയറക്ടർ ഫാ. ബിനോജ് മുളവരിക്കലും ഫാ. സിലൻ ഫ്രാൻസീസ് പിഎംഐയും നയിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നു മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ആയിരിക്കും ധ്യാനം. തുടർന്ന് ഓശാന തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും.



ഡബ്ലിൻ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും, യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും.



Holy Week Retreat and Programmes



26 March 2021 40th Friday



9:00 am Holy Qurbana - Rialto Church



6:00 pm Holy Qurbana - Fettercairn Church



6:35 pm Way of Cross



27 March 2021 Oshana Saturday



9:00 am Holy Qurbana - Rialto Church



6:00 pm Holy Qurbana - Fettercairn Church



28 March 2021 Palm Sunday



9:00 am Holy Qurbana - Rialto Church



3:00 - 6:00 pm All Ireland Youth Retreat



6:00 pm Hosanna Liturgy & Holy Qurbana - Fettercairn Church



29 March Monday



9:00 am Holy Qurbana - Rialto Church



3:00 -5.30pm All Europe Holy week Retreat



5.30 pm Adoration -



6:00 pm Holy Qurbana - Fettercairn Church

30 March Tuesday



9:00 am Holy Qurbana - Our Lady of Holy Rosary of Fatima, Rialto



3:00 -5.30pm All Europe Holy week Retreat



5.30 pm Adoration



6:00 pm Holy Qurbana - Fettercairn Church

31 March Wednesday



9:00 am Holy Qurbana - Our Lady of Holy Rosary of Fatima, Rialto



3:00 -5.30pm All Europe Holy week Retreat



5.30 pm Adoration



6:00 pm Holy Qurbana - Fettercairn Church

1 April 2021 Maundy Thursday



9:00 am Maundy Thursday Celebrations & Holy Qurbana - Rialto



4:00 pm Maundy Thursday Liturgy and Holy Qurbana



5:30 pm Exposition of the Blessed Sacrament

6:00 pm Breaking of Bread - Fettercairn Church

2 April 2021 Passion Friday



9:00 am Good Friday Services -Rialto Church



3:00 pm Good Friday Liturgy & Way of Cross - Fettercairn Church



3 April 2021 Great Saturday



09:00 am Great Saturday Liturgy & Holy Qurbana - Rialto Church

Easter



3 April Saturday 9:00 pm Easter Liturgy -Fettercairn Church



Easter Sunday



9:00 am Holy Qurbana - Rialto Church