ലണ്ടൻ∙തൃശൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് പൂര്‍വവിദ്യാർഥികളുടെ സംഗമവും കലാവിരുന്നും ടെക്​ടാള്‍ജിയ 2021 എന്ന പേരില്‍ മാർച്ച് 21 ന് വെര്‍ച്വല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നടന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു പൂർവ്വവിദ്യാർഥികൾ, കലാ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു.

ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, ഭാരതത്തിലെ വിവിധ നഗരങ്ങൾ, ജിസിസി രാഷ്ട്രങ്ങൾ,യുകെ തുടങ്ങി അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം വരെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

കൊച്ചിന്‍ കലാഭവന്‍ ലണ്ടന്‍, വീ ഷാല്‍ ഓവര്‍കം എഫ്ബി പേജിലൂടെ നടത്തിയ പരിപാടികളുടെ അവതാരക പൂർവ്വവിദ്യാർഥിനി റെയ്മോള്‍ നിധീരിയായിരുന്നു. യുകെയിൽ നിന്നുളള സിനോജ് മുണ്ടക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. അലുംനൈ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രഫ. കൃഷ്ണകുമാർ , യുകെ ചാപ്റ്റർ അലുംനൈ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി റെയ്മോൾ നിധീരി എന്നിവരാണു കോർഡിനേറ്റർമാർ.



പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി കൂടിയായ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ ആനന്ദ് നീലകണ്ഠൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ.നൗഷജാ പി. ടി. അലുംനൈ സെക്രട്ടറി) സ്വാഗതവും അന്‍വര്‍ റഹ്മാന്‍ (അലുംനൈ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചാപ്റ്റര്‍) നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളായ ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്സ് (ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഏറോനോട്ടിക്കല്‍ സിസ്റ്റംസ്, ഡിആർഡിഒ), ജോര്‍ജ് തോമസ്(അർജുന അവാര്‍ഡ് ജേതാവ്) വി.എന്‍. ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ & ടി.സി. സരോജിനി( 1962 ബാച്ചിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജില്‍ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിയ ദമ്പതികള്‍) എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

90 കളിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രൂപീകരിച്ച Silhouette എന്ന മ്യൂസിക്ക് ബാൻഡിന്റെ സംഘാടകർ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ഒത്തു ചേർന്ന്, വീണ്ടും ഒരു സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കി.



കലിഫോർണിയയിലെ ബേ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി ഗായക സംഘം, അദ്ദേഹത്തിന് 81 വയസ്സുപൂർത്തിയ വേളയിൽ, ട്രൈബ്യൂട്ട് ടു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന പേരിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. 60 കളുടെ ആദ്യത്തിൽ തമ്പി ഒരു വിദ്യാർഥിയായി കോളജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചിത്രകാരൻമാരായ രവീന്ദ്രനാഥ്, അരുൺ ജോർജ്, ധന്യ അജിത്ത്, സാജൻ കുമാർ എന്നിവർ അവരുടെവൈവിധ്യമാർന്ന ചിത്ര രചനകളും, ഹസീബ്, അഭിജിത്ത് എന്നിവർ അവരുടെ ഫോട്ടോ കളക്ഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.



വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ പാട്ടിന്, എട്ടു പേർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുവടു വച്ച തിരുവാതിരകളി, ഡിജിറ്റലായിഇണക്കി ച്ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചുള്ള ഇനമായി കുവൈറ്റ് പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി ചാപ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചത് കൗതുകമായി.



സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര ജേതാക്കളായ മാനസി, ഋഷികേശൻ തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ സാഹിത്യരചനകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം, ഏലിയൻസ് എന്ന ഗാന പരിപാടി എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായി.



60 വർഷത്തിലേറെ നീളുന്ന കോളജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി നടത്താൻ, പുതിയ കാലത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായിഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.



വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ ഇതിനു നൽകിയത്. ഇതുവരെ 22,000 ൽപ്പരം പേർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇതു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും കലാ സാഹിത്യ രംഗത്ത് മികവു പുലർത്തുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവിടെ അണിനിരന്നത്.

മാര്‍ച്ച് 27ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗം, തൃശൂര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. ഷീബ വി.എസ്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രൊഫ. ടി. കൃഷ്ണകുമാര്‍ (അലൂമ്നി സെക്രട്ടറി) സ്വാഗതവും ഡോ. ഷീജ കൃഷ്ണന്‍ (അലൂമ്നി യു.കെ) നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തും. മികച്ച പരിപാടികളാണ് ഇനിയും അവതരിപ്പിക്കാനായി ബാക്കിയുള്ളത്.



പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളായ ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ (ഐ.എസ്.ആര്‍.​ഒ മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍), വി. ടി. ബല്‍റാംഎം.എല്‍.എ​, സിനിമാ താരം ടി.ജി രവി, ടി.ആര്‍. അജയനും (കൈരളി ടി.വി ഡയറക്ടര്‍) & ഭാര്യ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, എ. ഹേമചന്ദ്രന്‍ (കേരള മുന്‍ ഡിജിപി), ഡോ. അമിത് എം.പി ഐ.എ.എസ് (തഞ്ചാവൂര്‍ അസിസ്റ്റൻറ് കളക്ടര്‍), സി.എസ്. മീനാക്ഷി (എഴുത്തുകാരി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ്), സംഗമേശ്വരന്‍ മാണിക്യംഅയ്യര്‍ (സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷിലിസ്റ്റ്), നരേന്ദ്രന്‍ മാനിക്കത്ത് (യു.എ.ഇ) എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ്.



21 ന് അവതരിപ്പിച്ച മുഴുവൻ പരിപാടികളും Cochin Kalabhavan London : We shall overcome FB പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. 7 ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളും ലൈവ് ആയി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്.

