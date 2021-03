ബര്‍ലിന്‍∙ വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ ഗ്ലോബല്‍ വിമന്‍സ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ രാജ്യാന്തര വനിതാദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. മാര്‍ച്ച് 27 ന്(ശനി) യൂറോപ്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 4.30 ന് വിര്‍ച്ച്വല്‍ പ്ളാറ്റ്ഫോമില്‍ നടത്തുന്ന ആഘോഷത്തില്‍ മുഖ്യാതിഥികളായി ഷീല തോമസ് ഐഎഎസ്(മുന്‍ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി),പ്രൊഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്(ഡയറക്ടര്‍, മലയാള മിഷന്‍, കേരള), പ്രൊഫ. ഡോ.അന്നക്കുട്ടി വലിയമംഗലം ഫിന്‍ഡൈസ്(ജര്‍മനി) (വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധ, എഴുത്തുകാരി) എന്നിവര്‍ക്കു പുറമെ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക ചിത്ര അരുണ്‍ അരുണും പങ്കെടുക്കും.



ഡബ്ള്യുഎംസി ഗ്ലോബല്‍ ചെയര്‍മാന്‍, ഡോ. ഇബ്രാഹിം ഹാജി (ദുബായ്), ഗ്ലോബല്‍ പ്രസിഡന്റ് ഗോപാല പിള്ള(അമേരിക്ക), ഗ്ളോബല്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ഗ്രിഗറി (ജര്‍മനി), ഗ്ലോബല്‍ ട്രഷററര്‍ തോമസ് അറമ്പന്‍കുടി(ജര്‍മനി) എന്നിവര്‍ ആശംസകള്‍ നേരും.



ഡബ്ള്യുഎംസി ഗ്ലോബല്‍ വിമന്‍സ് ഫോറം ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ മേഴ്സി തടത്തില്‍ (ജര്‍മനി) ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡോ.വിജയലക്ഷ്മി (ഇന്ത്യ), സന്ധ്യ ശേഖര്‍ (ദുബായ്), ശോശാമ്മ ആന്‍ഡ്രൂസ്(അമേരിക്ക), ടെബി ജോയി(ഒമാന്‍), മാലിനി നായര്‍(നൂജഴ്സി), അപര്‍ണ ശോഭ(ഒമാന്‍) എന്നിവരാണു ഫോറത്തിന്റെ സാരഥികള്‍.



വിര്‍ച്ച്വല്‍ ഇവന്റ് ആഗോളതലത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിലാണു ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുഎസ്എ & കാനഡ സിഎസ്ടി : രാവിലെ 10:30 , യുകെ വൈകിട്ട് 3:30, ജര്‍മ്മനി വൈകിട്ട് 4:30 , ഇന്ത്യ വൈകിട്ട് 9:00 , യുഎഇ വൈകിട്ട് 7:30 , ഒമാന്‍ വൈകിട്ട് 7:30 , ബഹ്റൈന്‍ വൈകിട്ട് 7:30 , സൗദി അറേബ്യ വൈകിട്ട് 7:30 , ഖത്തര്‍ വൈകിട്ട് 7:30 , കുവൈറ്റ് വൈകിട്ട് 7:30 , ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വൈകിട്ട് 6:30.



Topic: WMC Global Women's Forum celebrates International Women's Day



Time: Mar 27, 2021 04:30PM Frankfurt Time; 7:30PM Dubai Time; 9:00PM India Time; 09:30 AM Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92630154782?pwd=Q09mT09BS1FIbnpxcThsOER4L011Zz09

Meeting ID: 926 3015 4782