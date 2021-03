കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 സംവാദം : പ്രവാസികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു 

ലണ്ടൻ∙ ഏപ്രിൽ 6 ന് നടക്കുന്ന കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചു ഒരു തുറന്ന സംവാദം വീ ഷാൽ ഓവർ കം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മാർച്ച് 28 ഞായറാഴ്ച യുകെ സമയം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 8:30) കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ ലണ്ടൻ-WE SHALL OVERCOME പേജിൽ ലൈവ് ആയി ഈ സംവാദം ലഭ്യമാകും. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമോ ? അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം, പ്രവാസികൾക്കു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ...തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ ഒരു തുറന്ന വേദി, കേരളത്തിലെ വിവിധ മുന്നണികളെ പ്രതിനിധികരിച്ചു നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായോ അല്ലാതെയോ ഈ ലൈവ് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം ... താൽപര്യമുള്ളവർ we shall overcome ടീം അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ...

Date: Sunday 28 March

Time: UK @ 4Pm | INDIA @ 8:30pm

please contact :kalabhavanlondon@gmail.com

ലൈവ് ലിങ്ക് : https://www.facebook.com/COCHIN.KALABHAVAN.LONDON/