സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ലണ്ടൻ ∙ യുകെ മലയാളി സോഷ്യൽ ഫോർത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം മലയാളി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന അടുത്ത ഘട്ടം സെമിനാർ മേയ് മാസം 29 ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഓൺലൈൻവഴി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ യുകെയിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ യുകെയിലെ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ റജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ്.

അന്നേദിവസം രണ്ടു സെമിനാറുകൾ ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ടോമി സെബാസ്റ്റ്യനാണ്. ഇപ്പോൾ luton കൗൺസിലിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ടീമിൽ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ടോമി യുകെയിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം Southend കൗൺസിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ടീം മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിനീഷ് കാപ്പൻ Looked After Children Process in the UK എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതാണ്. സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7OCuXQ5nmzfafJyqklOPnJQiHPotCDQpuc2twQ4YY0c7Hmw/viewform?usp=sf_link

ഓൺലൈനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പങ്കെടുത്തതിനുള്ള CPD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന വ്യെക്തികളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ UKMSW എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Sibby Thomas 07988996412

Biju Antony 07809295451

Roxy Baker 07960547843

Thomas Joseph 07939492035