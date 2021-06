ജനീവ ∙ കൊറോണവൈറസിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എണ്‍പത് രാജ്യങ്ങളിലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. യുകെയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ആല്‍ഫ വകഭേദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ഇതു പടരാനുള്ള സാധ്യത.

ആല്‍ഫ വകഭേദത്തിന് ഒന്നിലധികം ജനിതക മാറ്റങ്ങള്‍ വന്ന് രൂപംകൊണ്ട വകഭേദമാണ് ഡെല്‍റ്റ. ഇതു ബാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപിച്ച രണ്ടാം തരംഗം ഇപ്പോള്‍ അടങ്ങിത്തുടങ്ങി. എന്നാല്‍, ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം കാരണമുള്ള രോഗവ്യാപനം യുകെയിലും ജര്‍മനിയിലും മറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. യുകെയില്‍ 45 ശതമാനത്തിലധികം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീന്‍ ലഭിച്ച ശേഷവും രോഗവ്യാപനം മൂന്നാം തരംഗത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതായാണ് ആശങ്ക.

ജര്‍മ്മനിയിലെ ആരോഗ്യ അധികൃത ഏജന്‍സിയായ റോബര്‍ട്ട് കോഹ് ഇന്‍സ്ററിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 842 പുതിയ കൊറോണ അണുബാധകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 99 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

