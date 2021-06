ബ്രിട്ടനിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഗാലറിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു; യൂറോകപ്പ് ഫൈനലിന് 60,000 പേരെത്തും

ലണ്ടൻ∙ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ തിരമാലകൾപോലെ ആർത്തലയ്ക്കുന്ന ഗാലറികളും ആരാധകരുടെ ആരവങ്ങളുമെല്ലാം ബ്രിട്ടനിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. കോവിഡ് തകർത്തുകളഞ്ഞ കായികമൽസരങ്ങളിലെ ഉൽസവ പരിവേഷം 15 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം യൂറോകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മൽസരങ്ങളോടെ മടങ്ങിയെത്തുകയാണ്. യൂറോകപ്പിന്റെ രണ്ടു സെമി ഫൈനലുകളും ഫൈനലും നടക്കുന്ന ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആവേശത്തിരയിളക്കത്തിന്റെ തുടക്കം. ജൂലൈ 6,7 തീയതികളിലെ യൂറോ സെമി ഫൈനൽ മൽസരങ്ങൾക്കും ജൂലൈ 11ലെ ഫൈനൽ മൽസരത്തിനും 60,000 പേരെ വീതം ഗാലറിയിൽ അനുവദിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളിക്കാർക്കും കായികപ്രേമികൾക്കുമെ‌ല്ലാം ആവേശം പകരുന്ന തീരുമാനമാണിത്.



വെംബ്ലിയിലെ ഗാലറി കപ്പാസിറ്റിയുടെ 75 ശതമാനമാണ് 60,000. ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെയും ടീമിന്റെയും ഓരോ മുന്നേറ്റത്തിനും ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന ആരാധകരുടെ ആവേശമാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ യഥാർഥ ലഹരി. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കം മുതലേ ഈ കാഴ്ച ലോകമെങ്ങും അന്യമായി. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗുമെല്ലാം നടന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായിരുന്നു. ക്രൗഡ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ 25 % പേരേ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വെംബ്ലിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് മൽസരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് 22,500 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലെ മൽസരങ്ങൾക്ക് ഇത് 45,000 ആയി ഉയർത്തും. തുടർന്നാകും 60,000 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മൽസരങ്ങൾ. യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ സെഫ്രീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിലെ കൂടിവരുന്ന ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഫൈനൽ മൽസരങ്ങൾ ലണ്ടനിൽനിന്നും മാറ്റണമെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രമുഖർ ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഫൈനൽ മൽസരങ്ങൾ ഹംഗറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് ഔദ്യോഗികമായി ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന ജൂലൈ 19നു മുമ്പേ, പ്രത്യേക ഉളവുകൾ അനുവദിച്ച് വെംബ്ലിയിൽ സർക്കാർ 60,000 പേർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്.

രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവരെ മാത്രമാണു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രേസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ക്യൂആർ കോഡും ടിക്കറ്റിനൊപ്പം സ്കാൻ ചെയ്താണ് ഓരോരുത്തരെയും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

മാസ് വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ 60,000 പേർ ഒത്തുകൂടുന്ന വെബ്ലിയിലെ ഓരോ ആരവങ്ങളും കോവിഡിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന വിളംബരം കൂടിയാകും.

English Summary: Sixty Thousand people will arrive for Euro Cup final in Webli