ബ്രിട്ടനിൽ മരിച്ച ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ ലിവർപൂളിൽ

ലണ്ടൻ∙വിസിറ്റിങ് വീസയിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തി മക്കളോടൊപ്പം കഴിയവേ മരിച്ച തൃശൂർ മാള സ്വദേശി ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) ലിവർപൂളിലെ വീഗനിൽ നടത്തും. ലിവർപൂൾ ലിതർലാൻഡ് ‘’ഔർ ലേഡി ക്യൂൻ ഓഫ് പീസ്’’ സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിൽ രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ പന്ത്രണ്ടിനു സമാപിക്കും. തുടർന്ന് 12.15ന് ഫോർഡ് കാത്തലിക് സെമിത്തേരിയിലാണു സംസ്കാരം. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഫാ. ആൻഡ്രൂസ് ചെതലൻ, ഫാ. ജോസ് തെക്കുനിൽക്കുന്നതിൽ, ഫാ. ഡാനി മോളോപറമ്പിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഓൺലൈനിൽ ലൈവായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

മക്കളായ റൂണ, മിറൻഡ എന്നിവർ ജോലിചെയ്യുന്ന വീഗനിൽ ഇവരെ കാണാനായി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കൽ ഭാര്യ മേരിയോടൊപ്പം എത്തിയത്. മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടുമൊപ്പം കുറച്ചുകാലം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയ ജോസഫിനു ജൂൺ എട്ടിനാണ് ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ മരിക്കുന്നതും.

തൃശൂർ മാള പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശിയാണ് ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കൽ. മരുമക്കൾ- ജിജോ ജോസഫ്, ഷെല്ലി ജോസ്.

വാർത്ത∙ ടോമി വട്ടവനാൽ

Englsh Summary: Funeral of Joseph will be held tomorrow