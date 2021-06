കാണാതായ രണ്ടു വയസ്സുകാരനെ കണ്ടെത്തി

റോം ∙ ഉറക്കത്തിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങി കാണാതായ രണ്ടുവയസ്സുകാരനെ മൂന്നു കിലോമീറ്റർ അകലെ കാട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടാംദിവസം കണ്ടെത്തി. മധ്യ ഇറ്റലിയിൽ തസ്കാനി റീജിയനിലെ മുജെല്ലോ പ്രദേശത്തെ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും നാലു വയസ്സുള്ള സഹോദനുമൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിക്കോള തന്തുർലി എന്ന 21 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിമുതൽ കാണാതായത്.

കുട്ടികളെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയശേഷം സ്വന്തം മുറിയിലേക്കുപോയ മാതാപിതാക്കൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നിക്കോളയെ കട്ടിലിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു.



തെർമൽ സ്കാനിങ് - ഇൻഫ്രാറെഡ് സംവിധാനമുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അധികൃതർ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ കുട്ടിക്കായി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള തടാകത്തിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും നിരന്തര പരിശോധനയിലായിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഇറ്റാലിയൻ പൊലീസായ കറബിനിയേരി, മൗണ്ടൻ റസ്ക്യൂ ടീം, സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വോളൻ്റിയർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറോളം പേരുടെ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ബുധനാഴ്ച നിക്കോളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ജൂസപ്പേ ദി തൊമാസോ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ മലയടിവാരത്തിൽനിന്ന് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനിടയായതാണ് നിക്കോളയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ജൂസപ്പേ വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തിയ അധികൃതർ 50 മീറ്ററോളം താഴെ കാട്ടിനുള്ളിൽനിന്ന് നിക്കോളയെ സുരക്ഷിതനായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.



മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കുശേഷം കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറി. നിക്കോള, രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നടന്ന് വീടിനുപുറത്തിറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

