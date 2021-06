സൂറിക് ∙ ഫൈസർ, മോഡേണ വാക്‌സീനുകളുടെ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവർക്കു ഹൈ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വന്നാലും ഇനിമുതൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട. തീവ്ര വ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് എതിരെയും ഫൈസർ, മോഡേണ വാക്‌സീനുകൾ ഫലവത്താണെന്നു തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണു സ്വിസ് ഫെഡറൽ വൈറോളജി വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്.

ഫൈസർ, മോഡേണ വാക്‌സീനുകളുടെ രണ്ടു ഡോസും എടുത്തവർക്കു മാത്രമാണ് ഇളവ്. മറ്റ് വാക്‌സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ക്വാറന്റീനിൽ ഇളവില്ല. ഫൈസർ, മോഡേണ വാക്സീനുകൾ മാത്രമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നൽകുന്നത്. രണ്ടു ഡോസ് എടുത്താലും റെഡ് സോൺ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വരുന്നവർക്ക് ഇതേവരെ 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമായിരുന്നു. കോവിഡ് സുഖപ്പെട്ടവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറൻ്റീൻ വേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇതോ, വാക്‌സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉള്ളവർ വ്യോമമാർഗം വരുമ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ഷെങ്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നു വരുന്നവർക്കും ക്വാറൻ്റീൻ ഇനിമുതൽ ബാധകമല്ല. വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരും, കോവിഡ് സുഖപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവർ വ്യോമമാർഗം എത്തുമ്പോൾ തുടർന്നും കോവിഡ് നെഗറ്റിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണം. ഇതിനായി പി സി ആർ ടെസ്റ്റിനു പകരം ആന്റിജൻ റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് മതിയാവുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഷെങ്കൻ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം, കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഘുകരിച്ചതായും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Switzerland to remove quarantine for Pfizer or Moderna vaccinated people