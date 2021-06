കോവിഡ് വൈറസിനെ വരുതിയിലാക്കി ഇറ്റലി; മാസ്ക് ഉപയോഗത്തിൽ ഇളവ്

റോം∙ കൃത്യമായ വാക്സിനേഷനിലൂടെയും ചിട്ടയായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും കോവിഡ് വൈറസിനെ വരുതിയിലാക്കിയ ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ (തിങ്കൾ) മാസ്ക്കില്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ റീജിയനുകളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപകട സാധ്യതയുള്ള വൈറ്റ് സോണിലായതോടെയാണ് പൊതുനിരത്തിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇളവു വരുത്തിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി റോബെർതോ സ്പെറൻസ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇതു പ്രോത്സാഹജനകമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ തുടരുന്നതിനാൽ ജാഗ്രതയും വിവേകവും ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യെല്ലോ സോണിൽ ആയിരുന്ന വാലെ ദി അയോസ്റ്റ പ്രദേശം കൂടി വൈറ്റ് സോണിലേക്കു മാറിയതോടെയാണു, രാജ്യത്തു കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചശേഷം ഇതാദ്യമായി പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത്. ഇൻഡോർ സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും തുടർന്നും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

12-15 പ്രായക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ 80% ജനങ്ങൾക്കും അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യമെന്നു കോവിഡ് എമർജൻസി കമ്മീഷണർ ജനറൽ ഫ്രാൻചെസ്കോ ഫില്യൂവോളോ പറഞ്ഞു. ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ 1,27,472 പേരാണു കോവിഡ് വൈറസ് ബാധമൂലം മരണമടഞ്ഞത്.

