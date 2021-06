യന്ന ∙ കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യം നടന്ന 13 വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകം, അഭയാര്‍ഥികളുടെ വിഷയത്തില്‍ വീണ്ടും കര്‍ശന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാൻ ഓസ്ട്രിയയിൽ സമ്മർദ്ദമേറുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും സംഭവത്തില്‍ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചാന്‍സലര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കുര്‍സ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്ത അഭയാര്‍ഥികളെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.



അഭയാര്‍ഥികളുടെ വിഷയത്തില്‍ 'തന്റെ സ്ഥിരമായ നില തുടരുമെന്ന്' മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി കുര്‍ത്സ് തുറന്നടിച്ചു. നാടുകടത്തല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങളില്‍ യാതൊരു ഇളവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചിലര്‍ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംരക്ഷണം തേടുകയും, കിരാതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും, കുറ്റവാളികളെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കാന്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 16, 18 വയസ്സുള്ള രണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അഭയാർഥികളെ പൊലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയുട്ടുണ്ട്. കൊലപതകത്തില്‍ രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ശരീരത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകളുമായി പതിമൂന്നുകാരിയുടെ മൃതദേഹം വിയന്നയിലെ 22മത്തെ ജില്ലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്.

English Summary : 13 year old girl killed in Vienna,raised talks on Refugees issue