ബ്രിട്ടനിലും അയർലൻഡിലുമായി 81 സ്റ്റോറുകൾ പൂട്ടാനൊരുങ്ങി ഗ്യാപ്പ്

ലണ്ടൻ ∙ ടെക്സ്റ്റൈൽ/ഫാഷൻ റീട്ടെയിൽ രംഗത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡുകൂടി ഹൈസ്ട്രീറ്റുകളിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ ഗ്യാപ്പിന്റെ 81 ഷോറൂമുകളാണ് ഉടൻ പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരുമാസക്കാലയളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി 81 ഷോറൂമുകൾ അടയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ലീസ് കാലാവധി തീരുന്ന 19 ഷോറൂമുകൾ ഈ മാസം തന്നെ അടയ്ക്കാൻ കമ്പനി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടി ഉൾപെടുത്തിയാണ് 81 ഷോറൂമുകൾ.



പുതിയ യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് നയത്തിന്റ ഭാഗമായാണ് ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകും. തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. ബ്രിട്ടനു പുറമേ ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്വെറ്റ് ഷർട്ടുകൾ, ഹുഡികൾ എന്നിവയ്ക്കു പേരുകേട്ട ഗ്യാപ്പ് 1987ലാണ് യുകെയിൽ ആദ്യഷോറൂം കുറക്കുന്നത്. ഷോറൂമുകൾ അടച്ചാലും ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഗ്യാപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം സജീവമായി ഉണ്ടാകും.



അർക്കാഡിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള നിരവധി ഷോറൂമുകളും ഡെബനാംസും ബ്രിട്ടനിലെ ഹൈസ്ട്രീറ്റിൽനിന്നും കോവിഡിനിടെ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിന്റെയും പിൻവാങ്ങൽ.



