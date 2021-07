ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമം, കോവിഷീൽഡ് അംഗീകരിച്ച് യുകെ; യൂറോപ്യൻ യാത്രയ്ക്ക് തടസമാകില്ല

ലണ്ടൻ ∙ യുകെയിലെ അസ്ട്രാസെനകയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും ബ്രിട്ടീഷ് യാത്രയ്ക്ക് തടസമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അറിയിച്ചു. ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച അസ്ട്രസെനക വാക്സീനും പൂനെയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിൽ ഇവ നിർമിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും ബ്രിട്ടനിലെ വാക്സീൻ വിദഗ്ധൻ പ്രഫ. ആഡം ഫിന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ കോവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്ക് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് യാത്രചെയ്യാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാതായി.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാസ്പോർട്ട് സ്കീമിൽ കോവിഷീൽഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാസ്പോർട്ട് സ്കീമിൽ കോവിഷീൽഡ് ഇല്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കും ഇത് എടുത്തവർക്ക് തടസമുണ്ടായേക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ കോവിഷീൽഡിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് റഗുലേറ്റർക്ക് യുകെ മെഡിസിൻസ് റഗുലേറ്റർ (എംഎച്ച്ആർഎ) അപ്രൂവലിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്ട്രിയ, ജർമനി, സ്ലൊവേനിയ, ഗ്രീസ്, സ്പെയിൻ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ്, ഐസ്‌ലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, എസ്തോണിയ, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഷീൽഡിന് ഇതിനോടകം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഔദ്യോഗികമായി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് ഏജൻസി തെറ്റു തിരുത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വാക്സീൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നൽകുന്ന വാക്സ‌ീൻ പാസ് ഇന്ത്യയിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.



വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് കോവിഷീൽഡിനെ ഒഴിവാക്കി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡിജിറ്റൻ ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. തൽകാലം രണ്ടുഡോസ് അംഗീകൃത വാക്സിനുകളെടുത്ത യൂറോപ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതു നൽകുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ അംഗീകൃത വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രമേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും പ്രവേശനവും അനുവദിക്കൂ എന്നതായിരുന്നു നിലപാട്.



നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എൻഎച്ച്എസ് ആപ്പിലെ കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകാരമില്ല. എന്നാൽ ഇന്റർനാഷനൽ ട്രാവൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് നിർണായക രേഖയാകുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

