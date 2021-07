ആംബർ ലിസ്റ്റിന് 19 മുതൽ ക്വാറന്റീൻ ഇല്ല, ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നാട്ടിൽപോക്ക് സുഗമമാകും

ലണ്ടൻ∙ ആംബർ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന, രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനെടുത്ത യുകെ റസിഡൻസിന് ഈമമാസം 19 മുതൽ ക്വാറന്റീൻ ബാധകമാകില്ല. എന്നാൽ ഇവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ യാത്രയ്ക്കു മുൻപു മുൻകൂറായി പണമടച്ച് യാത്രയ്ക്കു ശേഷവും കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനു വിധേയരാകണം. 18 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള വാക്സീനെടുക്കാത്തവർക്കും ക്വാറന്റീൻ ഇളവ് അനുവദിക്കും. ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഗ്രാന്റ് ഷാപ്സാണ് 19 മുതൽ നിലവിൽ വരുന്ന പുതിയ ട്രാവൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചത്.



പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി നേതാക്കൾ, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നു മാറ്റി ആംബർ ലിസ്റ്റിലാക്കണമെന്നു സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് രാജ്യങ്ങളെ വിവിധ വർണങ്ങളിൽ തരംതിരിക്കുന്ന ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സംവിധാനം ഈ പതിനഞ്ചിനാണ് സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി ആംബർ ലിസ്റ്റിലാക്കിയാൽ വാക്സീനെടുത്തവർക്കു നാട്ടിൽ പോയിവരുമ്പോൾ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടിവരില്ല. റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മാറിയാൽ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന ട്രാൻസിറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളാകുന്ന യുഎഇ, ഖത്തർ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിലാണ്. ഇവരെക്കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ നാട്ടിലേക്ക് ഖത്തർ എയർവേസ്, എമിറേറ്റ്സ്, എത്തിഹാത് തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കാം. ഇതോടെ വേനൽ അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ യാത്രകളെങ്കിലും സാധ്യമാകും.

രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീനെടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ക്വാറന്റീൻ ഇളവിന് യോഗ്യത ഉണ്ടാകുക എൻ.എച്ച്.എസിലൂടെ വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് മാത്രമാകും തൽകാലം ഈ ആനുകൂല്യം. വെയിൽസ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, നോർതേൺ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമാനമായ ഇളവുകൾ വേണമോ എന്നകാര്യം വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.

നിലവിൽ മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളാണ് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടാത്ത, ട്രാവൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടരാജ്യങ്ങളായ അമേരിക്ക, സ്പെയിൽ, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആംബർ ലിസ്റ്റിലാണ്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള 56 രാജ്യങ്ങൾ റെഡ് ലിസ്റ്റിലും. 15-ാം തീയതിയിലെ റിവ്യൂവിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷയും 15ലെ റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങിലാണ്.

സർക്കാർ ഇളവുകൾ ഓരോന്നായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും പുതുതായി രോഗികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസവും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. മുപ്പതിനായിരത്തിനു മുകളിലാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം.

