ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ ജര്‍മനിയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി

Passengers pass by a sign pointing to a coronavirus test center at Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt. Photo by STEFANIE LOOS / AFP