ഇന്ത്യക്കാരെ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് വിമാനക്കമ്പനികൾ, യുകെയിലേക്ക് ടിക്കറ്റിന് ഒരുലക്ഷം രൂപയിലേറെ

ലണ്ടൻ∙ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ആംബർ ലിസ്റ്റിലായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്കും തിരിച്ചും പറക്കാൻ കാത്തിരുന്നവരെ കുത്തിപ്പിഴിയുകയാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള എല്ലാ വിമാനത്തിലും ഒരുലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഈ നിരക്കിലും ടിക്കറ്റെല്ലാം വിറ്റുതീരുന്നു എന്നതാണു വിമാനക്കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയ്ക്ക് തണലാകുന്നത്. ആംബർ ലിസ്റ്റിലാകുന്നു എന്നുകേട്ടതോടെ നാട്ടിലേക്കു കെട്ടുമുറുക്കിയ പലരും കൈപൊള്ളുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അറിഞ്ഞതോടെ പെട്ടി തിരിച്ചുവച്ചു.



നാട്ടിൽനിന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്കു പറക്കാൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഥികളുടെ കൂട്ടയിടിയാണ് ടിക്കറ്റിന് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് ഉയർത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഡയറക്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന എയർ ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ്, വിസ്താര, വെർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്നീ വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരുലക്ഷം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് ഇക്കോണമി ക്ലാസിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പല വിമാനങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനുമില്ല. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വിമാനക്കമ്പനികളിൽനിന്നും വിവരം തേടിയെങ്കിലും വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കാര്യമായി ഇടപെടാൻ ആവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ഡയറക്ട് വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ ആഴ്ചയിൽ 30 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിധി നീക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ കൂടിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ടിക്കറ്റിന് 3,95,000 രൂപ ഈടാക്കുന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് ഗുപ്തയുടെ കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ ട്വീറ്റാണ് ഈ വിഷയം അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്താൻ കാരണം.

ഒരു ലക്ഷം രൂപമുതൽ 1.28 വരെയാണ് നിലവിൽ വിസ്താരയുടെ വൺവേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഇതിനെ കടത്തിവെട്ടുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റേത്. 1.28 മുതൽ 1.47 വരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ വൺവേ ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. എയർ ഇന്ത്യയും വെർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കും 1.15 മുതൽ 1.28 വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് ഈടാക്കുന്നത്.

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്രചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ടീക്കറ്റ് നിരക്കിലെ ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയിൽ അമ്പരന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ.

