റോം∙ മാര്‍പ്പാപ്പയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു വന്ന കവറിൽ മൂന്നു വെടിയുണ്ടകള്‍ അടങ്ങിയ സംഭവത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇറ്റാലിയന്‍ അർധസൈനിക പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.മിലാനിലെ കാരാബിനിയേരി പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള മെയില്‍ സോര്‍ട്ടിംഗ് സെന്ററില്‍ സംശയാസ്പദമായ കവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി അവിടുത്തെ കമാന്‍ഡ് പറയുന്നത്,ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നാണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

കവറിന്റെ പുറത്ത് പോപ്പ്, വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി, സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയര്‍, റോം എന്നു പേനകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിസ്ററളില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൂന്നു വെടിയുണ്ടകള്‍ കവറിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. കത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ വത്തിക്കാന്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചില്ല

English Summary : Letter sent to Pope containing bullets intercepted by postal workers