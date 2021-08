പാരിസ്∙പടിഞ്ഞാറന്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അഭയാഥിയായ റുവാണ്ടന്‍ പൗരന്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ അറസ്റ്റിൽ.

പുരോഹിതന്‍ പാര്‍പ്പിടം നല്‍കിയ അഭയാർഥി,ഒടുവില്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി, റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 60 വയസുകാരനായ ഫാ.ഒലിവിയര്‍ മെയറിന്റെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വെന്‍ഡി പ്രദേശത്തെ സെന്റ്ലോറന്റ്സര്‍സാവ്രെ ഗ്രാമത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.



മോണ്‍ഫോര്‍ട്ട് മിഷനറീസ് പ്രവിന്‍ഷ്യല്‍ സുപ്പീരിയറാണ് ഇദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ നാന്റസിലെ കത്തീഡ്രല്‍ തീവയ്പു കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഈ അഭയാർഥി. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ സംഭവത്തില്‍ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി

English Summary : Rwandan immigrant suspected of killing French priest who sheltered him