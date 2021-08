ഓണം ബംബറടിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികൾ, കൊച്ചിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു വിമാനങ്ങൾ

ലണ്ടൻ∙ ഓണക്കാലത്ത് എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച സമ്മാനത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികൾ. ബ്രിട്ടന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽനിന്നും ആംബർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയതോടെ വീണ്ടു കിട്ടിയ ലണ്ടൻ- കൊച്ചി പ്രതിവാര വിമാനസർവീസ് 22 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായി മാറുകയാണ്. ഈമാസം 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലണ്ടൻ- കൊച്ചി വിമാനം 22 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു സർവീസായി മാറും. ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ബുധനാഴ്ചകളിലെ സർവീസിനു പുറമേ വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാകും എയർ ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ട് ലണ്ടൻ സർവീസ്. പുലർച്ചെ 3.45ന് കൊച്ചിയിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 13.20ന് ഹീത്രുവിലും എത്തും വിധമാണ് സർവീസുകളുടെ സമയക്രമം.



കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ബ്രിട്ടന്റെ ആംബർ ലിസ്റ്റിലായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിലവിൽ സർവീസുള്ള ഡൽഹി, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കു പുറമേ കൊച്ചി, അമൃത്സർ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു കൂടി നേരിട്ട് ഓരോ സർവീസ്കൂടി ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. ഇതനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കൊച്ചിയിൽ നിന്നു ലണ്ടൻ ഹീത്രൂവിലേക്ക് ഒരു വിമാനമാണ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ സിയാലിന്റെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദവും കൊച്ചി സെക്ടറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ബാഹുല്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സർവീസ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നാക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഈ തീരുമാനം രണ്ടുലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികൾക്ക് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഓണസമ്മാനം തന്നെയാണ്. കോവിഡിന്റെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വ്യോമഗതാഗതരംഗത്തിനും ഉണർവേകുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്ന് സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്. സുഹാസ് പറഞ്ഞു.

സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്തും ഓണാഘോഷത്തിനും നാട്ടിലെത്താനുള്ള മലയാളികളുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകു വിടർത്തുന്ന തീരുമാനമാണ് എയർ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേ, എമിറേറ്റ്സ്, എത്തിഹാദ്, ഖത്തർ എയർവേസ്, ഗൾഫ് എയർ തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികളും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കൂടുതൽ വിമാനസർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങളായി എങ്ങനെയും നാട്ടിൽപോകാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നൽകുന്ന തീരുമാനമാണ് വിമാനക്കമ്പനികളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഡയറക്ട് സർവീസിനായി എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാർക്കിംങ് ഫീസും ലാൻഡിങ് ഫീസും സിയാൽ ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് വന്ദേഭാരത് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊച്ചി- ലണ്ടൻ റൂട്ടിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഡയറക്ട് വിമാനസർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നായി തുടങ്ങിയ സർവീസ് പിന്നീട് രണ്ടും ഒടുവിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നും വരെയാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നീട് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയത് ഈ സർവീസിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്നുസർവീസുകൾ തിരിച്ചുകിട്ടയത് ലണ്ടനിലെ മലയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. നാട്ടിലേക്കുള്ള 8,216 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം കേവലെ 10 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റുകൊണ്ട് പിന്നിടാമെന്നതു തന്നെയാണ് ഈ സർവീസിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം.

വിമാനസർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ മൂന്നുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകണ്ട് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര വേണ്ടെന്നുവച്ചവർക്ക് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു യാത്രയ്ക്ക് പെട്ടിയൊരുക്കാം.

English Summary: Air India announced three direct flight from London to Kochi