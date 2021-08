താലിബാനെ അംഗീകരിക്കില്ല: യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍

ബ്രസല്‍സ്∙താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികളെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അവരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

താലിബാന്‍ കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ശക്തമായ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം.



മനുഷ്യാവകാശ വിഷയത്തില്‍ ഏറെ അപകടകരമായ മുഖമാണ് താലിബാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അതു നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പേരില്‍ അവരെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പറഞ്ഞു.

