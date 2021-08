ബ്രിട്ടനിൽ നാല് ബാങ്ക് ഹോളിഡേ അധികമായി വേണമെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ

ലണ്ടൻ ∙ ആവശ്യത്തിന് അവധി ദിവസങ്ങളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും തൊഴിലാളികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ. ചുരുങ്ങിയത് നാല് ബാങ്ക് ഹോളിഡേ എങ്കിലും കൂടുതലായി അനുവദിച്ച് ജോലിക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം. ഈവർഷത്തെ അവസാന ബാങ്ക് ഹോളിഡേയും ആസ്വദിച്ച് പിരിയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇനി ഒരു അവധി ദിവസത്തിനായി ക്രിസ്മസ് വരെ കാത്തിരിക്കണം. ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് കൂടുതൽ ബാങ്ക് ഹോളിഡേ അനുവദിക്കണമെന്ന് യൂണിയനുകളുടെ ഐക്യവേദിയായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് ബാങ്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ശരാശരി അവധി ദിവസങ്ങളിലേക്കാൾ നാലെണ്ണം കുറവാണിത്. ജപ്പാനുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ ബ്രിട്ടനിലെ അവധി ദിവസങ്ങൾ കേവലം പകുതി മാത്രമാണ്. പ്രധാനമായും സെപ്റ്റംബറിനും ഡിസംബറിനും മധ്യേ ഒന്നോ രണ്ടോ അവധി ദിവസങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.



യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ശരാശരി പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 12.8 ആണ്. എന്നാൽ റൊമേനിയ, സ്ലോവാക്യ, സ്ലോവേനിയ, ഫിൻലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 15 ആണ്. ജപ്പാനിൽ ഒരുവർഷത്തെ ആകെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങൾ 17 ആണ്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോലും 11 പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആയി അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ കേവലം എട്ടായി ചുരുങ്ങുന്നത്. ഇത് വഞ്ചനയാണെന്നാണ് യൂണിയനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



1971 മുതലാണ് ബാങ്കിംങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീലിംങ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽപെടുത്തി ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ അവധി ദിവസങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഹോളിഡേയ്സിൽ പെടുന്നില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധി ലഭിക്കാറുണ്ട്.

