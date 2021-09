ഗർഭിണികൾക്കായി പിങ്ക് പാർക്കിങ് ഏരിയ: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ 

റോം ∙ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേക വാഹന പാർക്കിങ് സ്ഥലം നീക്കിവച്ച് ഇറ്റലി. പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഗതാഗത ബില്ലിൽ ആണ് ഗർഭിണികൾക്കും, രണ്ടു വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമായി പ്രത്യേകം സ്ഥലം പാർക്കിങ്ങിന് നീക്കിവച്ചത്. പ്രധാന പാതകളോടു ചേർന്ന് പിങ്ക് നിറത്തിൽ ഇ‌വർക്ക് പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശാരീരിക വൈകല്യം ഉള്ളവർക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് 168 യൂറോ മുതൽ 692 യൂറോ വരെയാണ് പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പരിഷ്ക്കാരത്തെ ജനങ്ങൾ പൂർണമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Italy backs down on parking spots reserved for pregnant ‘EU’ women and mothers only