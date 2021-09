ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലൂടെ വരുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ, ശരിയല്ലെന്ന് ഫ്രാൻസ്

ലണ്ടൻ ∙ ജീവൻ പണയം വച്ച് എങ്ങനെയും ബ്രിട്ടനിലെത്തി അഭയാർഥികളായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എത്തുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ നിലപാട്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടന്നെത്തിയത് 1500ലേറെ പേരാണ്.

ചെറു വള്ളങ്ങളിലും ബോട്ടുകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന സംഭവങ്ങളും നിരവധിയാണ്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പട്രോളിംങ് ശക്തമാക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും വേണ്ടവിധം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. കാലെസിലും മറ്റ് ഫ്രഞ്ച് തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ, സിറിയൻ അഭയാർഥികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടൽ കടന്നെത്തുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും.



പട്രോളിംങ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും ചാനലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയാനുമായി ബ്രിട്ടൺ 54.2 മില്യൺ പൗണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിന് നൽകുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകിയിട്ടും ഫലപ്രദമായ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിൽ ബ്രിട്ടൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഫ്രാൻസിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലെത്തുന്ന അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചയ്ക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതി തേടിയശേഷമാകും ഇത്തരത്തിൽ അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചയക്കുന്നത്. ഇതിനായി സർക്കാർ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തെ പരസ്യമായി എതിർക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ്. രാജ്യാന്തര മാരിറ്റൈം നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും കടലിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് നിയമമെന്നുമാണ് ഫ്രാൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നീക്കം നിയമപരവും സുരക്ഷിതവുമാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



ഈ വർഷം ഇതുവരെ 12,600 പേരിലേറെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലൂടെ അഭയാർഥികളായി ബ്രിട്ടനിലെത്തിയത്. 560 ബോട്ടുകൾ അഭയാർഥികളുമായി എത്തി. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥ മുതലെടുത്താണ് അഭയാർഥികൾ കുടൂതലായി ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ കടന്നത്.



