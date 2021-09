മെർക്കലിന് ശേഷം ജർമനിയെ ആരു നയിക്കും? പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 26ന്

ബർലിൻ∙ ജർമൻ ചാൻസലർ അംഗല മെർക്കലിന്റെ പിൻഗാമി ആരായിരിക്കും? 6.2 കോടി വോട്ടർമാർ ഈ മാസം 26 ന് ഇതിന് ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തും. അന്നാണ് ജർമനിയിലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



ഒലാഫ് ഷോൾസ്

കഴിഞ്ഞമാസം നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഡമോക്രാറ്റ‌‌ിക് പാർട്ടി(എസ്‌പിഡി) സ്ഥാനാർഥിയായ ഒലാഫ് ഷോൾസാണ് (27 ശതമാനം). മെർക്കലിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡമോക്രാറ്റ‌ിക് യൂണിയൻ(സിഡിയു) ക്രിസ്ത്യൻ സോഷ്യൽ യൂണിയൻ(സിഎസ്‌യു) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സഖ്യ സ്ഥാന‌ാർഥി അർമിൻ ലഷറ്റ് രണ്ട‌ാം സ്ഥാനത്തും (14 ശതമാനം), ഗ്രീൻ സ്ഥാനാർഥി അനലീന ബെയർബോക്ക് (13 ശതമാനം) മൂന്നാമതും.

നിലവിലെ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിൽ വൈസ്‌ ചാൻസലറും ധനമന്ത്രിയുമാണ് ഒലാഫ് ഷോൾസ്. അനാകർഷകമായ ഭാവവും മുഷിപ്പൻ പ്രസംഗവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. നിർവികാരതയാണ് സ്ഥായീഭാവം. 2018 ൽ ഷോൾസ് ധനമന്ത്രിയായ ശേഷം എത്തിയ കോവിഡ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വേണ്ടിവന്നു. അതോടെ കടം പെരുകി. പക്ഷേ, നേരത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വേതനം ഉയർത്തിയതും ഭവനപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതും ജനം മറന്നിട്ടില്ല. ആ സ്മരണ തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് സോഷ്യൽ ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രതീക്ഷ.

അർമിൻ ലഷറ്റ്

മെർക്കലിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സഖ്യ കക്ഷി സ്ഥാന‌ാർഥിയാണ് അർമിൻ ലഷറ്റ്. ഒരു തരത്തിൽ മെർക്കലിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെന്നും പറയാം. സിറിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികളെ മെർക്കൽ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോഴും കോവിഡ് പ്രതിരോധ‌ം പാളിയെന്നു വിമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവർക്കു വേണ്ടി വാദിച്ചു.

അടിയുറച്ച കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസി കൂടിയാണ് ലഷറ്റ്. അൾത്താര ബാലനായിരുന്നു. ഗായകസംഘത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ പിന്ന‌ീട് ജീവിതസഖിയാക്കി. രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങും മ‌ുൻപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും. ജൂലൈയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും മുക്കിക്കളഞ്ഞു. 190 പേരാണ് അന്നു മരിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് സർക്കാറിന്റെ നയമല്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു കാരണമെന്നു ലഷറ്റ് പറഞ്ഞത് സാമ‌ൂഹിക മ‌ാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ടു. ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനു പിന്നിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലഷറ്റിന്റെ ചിത്രവും വിവാദമായി.

അതേസമയം ഇതേ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് അനലീന ബെയർബോക്കിന്റെ സ്വീകാര്യത കൂട്ടിയത്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം സാധാരണക്കാരുടെ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെയാണ്. പരിസ്ഥിതിയിൽ ഊന്നുന്ന ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥി പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്: ‘‘വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതല്ല. അത് നാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്; ചരിത്രവും തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാം’’– പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ജർമനിയുടെ ഉത്തരം ഈ മാസം ലഭിക്കും.

English Summary: Who will lead Germany after Merkal? German election on 26th September